1 órája
Friss helyszíni fotók a kamionbalesetről – a műszaki mentés idejére a 8-as utat lezárták
Új részletek és friss helyszíni fotók érkeztek a 8-as úton, Öskü térségében történt kamionbalesetről. A Várpalota felé vezető oldalon továbbra is félpályán halad a forgalom, a mentés még tart, és a térségben komoly torlódásra kell számítani.
A felborult kamion az úttest szélén van, a pétfürdői hivatásos tűzoltók pedig jelenleg is a műszaki mentésen dolgoznak. A helyszínről készült fotók jól mutatják a baleset súlyosságát, valamint a forgalom korlátozását – a járművek váltakozó irányban, félpályán közlekednek. A katasztrofavedelem.hu közlése szerint a mentés még több órán át tarthat, ezalatt az utat teljes szélességben lezárják, a közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek.
Felborult kamion a 8-ason
Az érintett útszakaszon Öskü és Várpalota között a torlódás több kilométeresre nőhet, főként a délutáni forgalomban. A rendőrök és a tűzoltók váltakozó irányú forgalomirányítással segítik a közlekedést, de a menetidő így is jelentősen megnőhet. A közlekedőknek alternatív útvonal választható a Pétfürdő–Berhida irány felé, azonban ott is lassabb haladásra kell készülni.
Fotók a helyszínről
A helyszínen készült képeken jól látszik, ahogy a kamion az úttestre borulva részben elzárja a sávot. A jármű mögött hosszú kocsisor alakult ki, több sofőr pedig az útpadkán várakozik, míg a mentés zajlik. A friss helyszíni fotókat itt lehet megnézni:
Friss helyszíni fotók a 8-as útról – így néz ki most a kamionbaleset ÖskünélFotók: Nagy Lajos/Napló