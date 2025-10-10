Felkavaró fotók a Dunántúlról, vadgázolás miatt törtek újabb járművek

Pár nappal ezelőtt osztott meg a Veszprém vármegyei rendőrség képeket arról, hogy egy személygépkocsi vezetője a 71-es számú főúton, Alsóörs és Balatonfüred között találkozott vaddisznóval féktávolságon belül, egy autóbusz vezetője pedig Gyulakeszi térségében ütött el egy őzet. Most ismét felkavaró képekkel szemléltették a vadgázolások következményeit.

Elkerülhetőek a vadgázolások, ha körültekintően, lassan vezet a sofőr

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

A vadgázolások száma nem csökken

„A felvételeken látható fehér autó elé a napokban a 8-as számú főúton, Veszprém és Ajka között ugrott egy szarvas, a szürke gépkocsi vezetője pedig a Dudar és Nagyesztergár közötti útszakaszon nem tudta elkerülni a vaddal való ütközést" – írják a bejegyzésben.

A szarvasok viselkedése kiszámíthatatlan ebben az időszakban

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

„Ne felejtsd, a vadak bárhol, bármikor felbukkanhatnak az utakon! Folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát, és ha meglátod, azonnal lassíts, és adj hangjelzést, de ne rántsd félre a kormányt!" – hívják fel más sokadik alkalommal az autósok figyelmét.

Mit tegyél vadgázolás esetén?

Nemrég Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapuknak azt nyilatkozta, hogy vadgázolás esetén elsőként hívjuk a rendőrséget, hogy a biztosítónál igazolható legyen, hogy az ütközés vadállattal történt. A rendőrség vadgázolások esetében lehelyszíneli a balesetet. Bartók Judit elmondta, hogy a rendőrségnek megvan az a kapcsolatrendszere, mellyel az állattetemet el lehet szállíttatni, vagy sérült, élő állat esetében a szükséges intézkedéseket megtenni az állat ellátása szempontjából. Ha a sérült állat el tudott szaladni, a felkutatását is meg kell kezdeni, nehogy további baleseteket okozzon. A legfontosabb a szóvivő szerint, hogy ne próbáljuk meg mi magunk lehúzni az útról a tetemet, mert ha az állat még él, lehet, hogy rúgásával, harapásával vagy esetleg az agancsával sérülést okoz. Illetve, ha vadat gázolunk, melyben az állat meghal, semmiképp se vigyük haza hétvégi ebédnek, mert az lopásnak minősül.