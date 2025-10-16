Férfiakat zsarolt a női trió, de lecsapott rájuk a rendőrség (videó)

A Várpalotai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya három Fejér vármegyei nőt fogott el október közepén, akiket bűnszövetségben elkövetett zsarolás és a személyi szabadság megsértése miatt gyanúsítottak meg.

A gyanú szerint a trió tagjai férfiakat fenyegettek meg elektronikus üzenetekben, melyben pénzt követeltek tőlük, ellenkező esetben nyilvánosság elé tárnak kompromittáló felvételeket. A sértettek közül többen is fizettek a zsarolás hatására.

A várpalotai rendőrök összehangolt és következetes munkával feltárták a bűncselekmények hátterét, azonosították az elkövetőket, majd a 31, 32 és 33 éves nőket elfogták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

A jelenlegi adatok szerint öt férfit zsaroltak meg, de a nyomozás folytatásával várhatóan jelentősen bővül majd a sértetti kör – közölte a police.hu.