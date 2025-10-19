36 perce
Bosszúból fújta le festékszóróval szomszédja autóját egy férfi Ajkán (videó)
Különös indulat vezette azt a 69 éves ajkai férfit, aki festékszóróval rongált meg egy autót, mert zavarta a pihenésében az utca zaja. A férfi az éjszaka folyamán nem tudott aludni a kint hallatszó hangos zenétől, és azt hitte, hogy a zaj egy parkoló autóból szól.
Másnap reggel a jármű tulajdonosa, egy ajkai férfi, munkába induláskor döbbenten szembesült a látvánnyal: az autó karosszériáját, szélvédőjét, visszapillantóit és lámpaburáit is lefújták festékszóróval. A károk mértéke több százezer forintra tehető.
A bejelentés után a rendőrök gyorsan a nyomára akadtak az elkövetőnek. A helyi férfit néhány órán belül azonosították, elfogták, majd kihallgatták. A gyanúsított a rendőrségen elismerte a rongálást, és elmondta, hogy hirtelen felindulásból cselekedett, miután az éjszakai pihenését hangos zene zavarta meg.
A 69 éves férfi megbánta tettét, és jelezte, hogy hajlandó megtéríteni a kárt, valamint személyesen is bocsánatot kérni a sértettől.
Az ügyben rongálás miatt indult nyomozás, a hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.