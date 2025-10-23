október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 23.

1 órája

Ünnepi program miatt útlezárásra kell számítani Balatonalmádiban – mutatjuk, merre kerülhet!

Címkék#forgalomkorlátozás#ünnepség#balatonalmádi

Ma forgalomkorlátozásra kell számítani Balatonalmádiban.

Veol.hu

Ma forgalomkorlátozásra kell számítani Balatonalmádiban az október 23-ai, 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség miatt.

Ne induljon el erre: forgalomkorlátozás lép érvénybe az ünnepség miatt.
Ne induljon el erre: forgalomkorlátozás lép érvénybe az ünnepség miatt.
Forrás:  Police.hu

Forgalomkorlátozás Balatonalmádiban

A rendőrség közlése szerint 10:30 és várhatóan 12:00 óra között lezárják a Baross Gábor utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződését. A lezárt szakaszt az Arany János utcán és a Dr. Lenkei Vilmos utcán keresztül érdemes elkerülni.

Kérjük az arra közlekedők türelmét és fokozott körültekintését!

- írja a rendőrség. Máshol is forgalomkorlátozásokra kell számítani az ünnepi programok miatt, mutatjuk hol!

Október 23-i megemlékezések a vármegyében

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Koszorúzással, fáklyás felvonulással emlékeznek Veszprém vármegye számos településén idén is október 23-án az 56 hőseire.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu