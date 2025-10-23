Ünnepi program miatt útlezárásra kell számítani Balatonalmádiban – mutatjuk, merre kerülhet!

Ma forgalomkorlátozásra kell számítani Balatonalmádiban az október 23-ai, 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség miatt.

Ne induljon el erre: forgalomkorlátozás lép érvénybe az ünnepség miatt.

Forrás: Police.hu

Forgalomkorlátozás Balatonalmádiban

A rendőrség közlése szerint 10:30 és várhatóan 12:00 óra között lezárják a Baross Gábor utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződését. A lezárt szakaszt az Arany János utcán és a Dr. Lenkei Vilmos utcán keresztül érdemes elkerülni.

Kérjük az arra közlekedők türelmét és fokozott körültekintését!

- írja a rendőrség. Máshol is forgalomkorlátozásokra kell számítani az ünnepi programok miatt, mutatjuk hol!

Október 23-i megemlékezések a vármegyében

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Koszorúzással, fáklyás felvonulással emlékeznek Veszprém vármegye számos településén idén is október 23-án az 56 hőseire.