Frontálisan karambolozott egy busz és egy autó a 8-ason Ajkánál, a gépkocsi kigyulladt

Egy busz és egy személyautó frontálisan karambolozott Ajkán, a 8-as főút 83-as kilométerénél - közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: police.hu

Az ütközés következtében a személyautó kigyulladt, és a járműbe egy ember beszorult. A lángokat még a tűzoltók kiérkezése előtt egy helyszínen tartózkodó embernek sikerült eloltania. Az ajkai hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a műszaki mentésen. A buszon negyvenen utaztak, ők még a mentőegységek kiérkezése előtt biztonságban elhagyták a járművet. Az érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta.

Ajka és Bakonygyepes között a 8-as főúton - baleset miatt - teljes útlezárás van érvényben. Kollégáink elterelik a forgalmat, a településen belül, a Forrás utca irányába közlekedve kerülheted el a lezárást

- írja a rendőrség Facebook-bejegyzésében.

(A címlapkép illusztráció.)