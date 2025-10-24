október 24., péntek

Életmentő tanácsok

1 órája

Indul a fűtési szezon – Erre figyelj, hogy biztonságban legyél!

Címkék#Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tanács#szezon#oxigén

A hideg őszi napok beköszöntével egyre több háztartásban indul újra a kazán és a fűtés. A fűtési szezon kezdetén azonban nemcsak a meleg otthon biztosítására kell figyelni, hanem a berendezések biztonságos működésére is.

Seres Elizabeth

A hideg őszi napok beköszöntével egyre több háztartásban indul újra a kazán és a fűtőberendezések használata. A fűtési szezon kezdetén azonban nemcsak a meleg otthon biztosítására kell figyelni, hanem arra is, hogy a berendezések biztonságosan működjenek,  hiszen egy elhanyagolt kazán vagy kályha komoly kockázatot jelenthet a család számára. 

Ne hagyd figyelmen kívül a megfelelő szellőzést a fűtési szezon idején otthonodban Fotó: SZOKE PETER BM-OKF
A fűtési szezon kezdetén megszaporodnak a tűzesetek, így a lánglovagoknak gyakrabban kell kivonulniuk oltani, menteni
 Fotó: Szőke Péter/BM-OKF

Fűtési szezon – ellenőrizd a kazánt minden évben 

A szakemberek minden évben felhívják a figyelmet arra, hogy a fűtési időszak előtt érdemes átvizsgáltatni a kazánt, a kéményt és a gázcsatlakozásokat. A karbantartás során ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető rendszer tömítettségét, a szellőzést, a levegő-utánpótlást és a kazán műszaki állapotát is. Fontos, hogy a kazánt mindig szakképzett szerelő vizsgálja meg, hiszen a laikus szem sok hibát nem vesz észre – pedig ezek akár életveszélyesek is lehetnek.

Sokan elfelejtik ellenőrizni az égéshez szükséges friss levegő biztosítását. Pedig ha a helyiségben nincs megfelelő légbevezetés, a kazán nem jut elég oxigénhez, és tökéletlen égés történik – ennek pedig halálos mellékterméke a szén-monoxid. A katasztrófavédelem legfrissebb adatai szerint a mérgezések 26 százaléka gázos vízmelegítő, 24 százaléka gázüzemű fűtőeszköz, 22 százaléka kombi kazán, 20 százaléka gáztűzhely, 5 százaléka szilárd tüzelésű berendezés, míg 3 százaléka kandalló miatt történt.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy a szén-monoxid-kibocsátás csak a régi, nyílt égésterű gázkazánok „hibája”. A valóság azonban más: bármilyen nyílt lánggal működő berendezés – legyen az gáz, fa, szén vagy brikett – képes szén-monoxidot kibocsátani, ha nincs elegendő levegő-utánpótlás. A mérgezés percek alatt bekövetkezhet, és a gáz színtelen, szagtalan volta miatt észrevétlenül okoz bajt.

Ezért létfontosságú, hogy minden olyan helyiségben, ahol nyílt lánggal működő fűtő-, főző- vagy vízmelegítő található, állandó szellőzést biztosító légbevezetőt szereljenek fel az ablakokra. Nem elegendő néha kinyitni az ablakot – folyamatos levegőáramlásra van szükség. + Egy életet mentő tanács: szerezz be egy szén-monoxid-érzékelőt! Az egyszerűen felszerelhető készülék időben jelez, ha baj van, és életet menthet. 

A biztonságos fűtési szezon kulcsa tehát a megelőzés: rendszeres karbantartás, szakemberrel történő ellenőrzés, valamint a megfelelő szellőzés és érzékelő használata. A Veol-podcast vendége volt Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, akivel a fűtési szezon beköszöntével előtérbe kerülő teendőkről és veszélyekről beszélgettünk, így az otthoni biztonság témája szakmai forrásból is jól körbejárható.

 

