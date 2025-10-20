október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Garázdaság

2 órája

Két férfi verekedett össze, mire az egyikük élettársa egy fémcsővel szállt be a küzdelembe

Címkék#sérelem#fémcső#élettársak

Garázdaság bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal a két, harmincas éveiben járó férfival és 30 éves nővel szemben, akik tavaly szeptemberben a devecseri rendőrőrs előtt verekedtek össze.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló elkövetők között egy korábbi személyes sérelem miatt támadt szóváltás, miután a két férfi néhány nappal korábban együtt utazott külföldre, ám az idősebb a társát hátrahagyva, nélküle tért haza – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a garázdasággal kapcsolatban. 

A garázdaságban két férfi és egy nő is részt vett
A garázdaságban két férfi és egy nő is részt vett
Fotó: Unsplash

Az elkövetők a veszekedésük során lökdösődtek, majd a korábban külföldön hagyott férfi az élettársánál lévő mintegy 40 centiméteres fémcsövet elvette, és azzal ütött a hozzátartozója felé. A nő azonban visszavette a csövet a párjától, és azzal ő maga is a haragosukra támadt, aki erre fejen ütötte. Ezek után a két férfi akaszkodott össze, miközben az asszony a fémcsővel többször hátba ütötte élettársa rokonát.

Garázdaság: ketten is megsérültek a verekedésben

Azt követően, hogy a férfiak abbahagyták a verekedést, a rokon a neki háttal álló nő után ment, és nagy erővel meglökte, aki emiatt elesett és eltörte a kezét. A nő élettársa sérülések nélkül került ki a verekedésből, míg hozzátartozója, akinek a fellökéssel okozott sérülés miatt súlyos testi sértés bűntette miatt is felelnie kell, zúzódásos és horzsolásos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára, és a két férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés, míg a nővel szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt az Ajkai Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu