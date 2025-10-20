2 órája
Két férfi verekedett össze, mire az egyikük élettársa egy fémcsővel szállt be a küzdelembe
Garázdaság bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal a két, harmincas éveiben járó férfival és 30 éves nővel szemben, akik tavaly szeptemberben a devecseri rendőrőrs előtt verekedtek össze.
A vádirat szerint az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló elkövetők között egy korábbi személyes sérelem miatt támadt szóváltás, miután a két férfi néhány nappal korábban együtt utazott külföldre, ám az idősebb a társát hátrahagyva, nélküle tért haza – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a garázdasággal kapcsolatban.
Az elkövetők a veszekedésük során lökdösődtek, majd a korábban külföldön hagyott férfi az élettársánál lévő mintegy 40 centiméteres fémcsövet elvette, és azzal ütött a hozzátartozója felé. A nő azonban visszavette a csövet a párjától, és azzal ő maga is a haragosukra támadt, aki erre fejen ütötte. Ezek után a két férfi akaszkodott össze, miközben az asszony a fémcsővel többször hátba ütötte élettársa rokonát.
Garázdaság: ketten is megsérültek a verekedésben
Azt követően, hogy a férfiak abbahagyták a verekedést, a rokon a neki háttal álló nő után ment, és nagy erővel meglökte, aki emiatt elesett és eltörte a kezét. A nő élettársa sérülések nélkül került ki a verekedésből, míg hozzátartozója, akinek a fellökéssel okozott sérülés miatt súlyos testi sértés bűntette miatt is felelnie kell, zúzódásos és horzsolásos sérüléseket szenvedett.
Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára, és a két férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés, míg a nővel szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt az Ajkai Járásbíróságnak.
