Még csak 22 éves a pápai férfi, de már lop, verekszik, öléssel fenyegetőzik és drogozik

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. május 1-jén, éjjel két óra körül Pápán, a lakóhelyének közelében az ismerősével együtt összetűzésbe került egy harmadik férfival, melyből azután verekedés támadt. A dulakodásba rövidesen még két férfi és két nő is bekapcsolódott, akik közül az egyik seprűvel próbálta ütni az immár hat emberrel szemben álló gyanúsított-társukat. Végül a 22 éves férfi elvette a seprűt a nőtől és azzal támadt, majd, hogy erejét fitogtassa, megemelt egy utcai kerékpártárolót – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a garázdasággal gyanúsított férfival kapcsolatban.

Emberöléssel fenyegetett egy személyt a lopással, drogozással és garázdasággal is gyanúsított pápai férfi

Fotó: Shutterstock

A fiatal gyanúsított június közepén az egyik drogérialánc pápai és ajkai üzleteit látogatta, volt, hogy egyedül, volt, hogy társával együtt, és közel 230 000 forint értékben parfümöket és elektromos fogkeféket lopott. Ezután augusztusban az egyik pápai áruházban cipőt lopott magának, melyről a boltban eltávolította az áruvédelmi eszközt, felvette a lábbelit, a cipő dobozába pedig a saját papucsát tette vissza, majd távozott az üzletből.

Lopás, garázdaság, drogozás írható a számlájára

A férfi szeptember elején két társával megjelent egy ismerősüknél, és az udvarban megöléssel fenyegették a férfit, miközben egyikük kést tartott a kezében. A három elkövető a közeledő rendőrautó szirénáját hallva végül elmenekült a helyszínről.

A gyanúsított végül szeptember 25-én, röviddel éjfél előtt a lakóhelyén többször megrugdalta a társasház bejárati ajtaját, melyben 350 000 forintos kárt okozott. Az elkövetővel szemben mindezek mellett közlekedési bűncselekmények miatt is folyik eljárás, valamint kábítószer-fogyasztás miatt is gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ügyészség a már megindult büntetőeljárásokat követő sorozatos, újabb bűnelkövetésekre figyelemmel indítványozta a férfi letartóztatását, melynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A végzés ellen a gyanúsított fellebbezéssel élt, így az nem végleges.