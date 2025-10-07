október 7., kedd

Baleset

1 órája

Biciklist gázoltak Pápán (videóval)

Gázolás történt Pápán a Somlai úti lámpás kereszteződésben. A szerencsétlenül járt férfi több szabályt is megszegett, amikor át szeretett volna kelni az úttesten, emiatt történt a baleset.

Veol.hu

Egy középkorú férfi a gázolás előtt két hibát is elkövetett: egyrészt kerékpárral akart átkeni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, másrészt a fényjelző készülék tilos jelzését is figyelmen kívül hagyta.

Gázolás Pápán a Somlai úti kereszteződésben
A gázolásban megsérült a biciklis
Illusztráció: szon.hu

A gázolás elkerülhetetlen volt

Egy arra szabályosan közlekedő autó el is ütötte a biciklist, aki ennek következtében megsérült. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy mindig várják meg, míg zöldre vált a lámpa. NE veszélyeztessék saját maguk és a többi közlekedő testi épségét azzal, hogy áthajtanak a piroson! A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen – a KRESZ utasításának megfelelően – a kerékpárról le kell szállni, és azt tolva szabad csak az úttesten áthaladni! A zebrán csak a gyalogosoknak van elsőbbségük, a kerékpárosoknak nincs!

A balesetet IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

