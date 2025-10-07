Biciklist gázoltak Pápán (videóval)

Egy középkorú férfi a gázolás előtt két hibát is elkövetett: egyrészt kerékpárral akart átkeni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, másrészt a fényjelző készülék tilos jelzését is figyelmen kívül hagyta.

A gázolásban megsérült a biciklis

Illusztráció: szon.hu

A gázolás elkerülhetetlen volt

Egy arra szabályosan közlekedő autó el is ütötte a biciklist, aki ennek következtében megsérült. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy mindig várják meg, míg zöldre vált a lámpa. NE veszélyeztessék saját maguk és a többi közlekedő testi épségét azzal, hogy áthajtanak a piroson! A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen – a KRESZ utasításának megfelelően – a kerékpárról le kell szállni, és azt tolva szabad csak az úttesten áthaladni! A zebrán csak a gyalogosoknak van elsőbbségük, a kerékpárosoknak nincs!

