1 órája
Biciklist gázoltak Pápán (videóval)
Gázolás történt Pápán a Somlai úti lámpás kereszteződésben. A szerencsétlenül járt férfi több szabályt is megszegett, amikor át szeretett volna kelni az úttesten, emiatt történt a baleset.
Egy középkorú férfi a gázolás előtt két hibát is elkövetett: egyrészt kerékpárral akart átkeni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, másrészt a fényjelző készülék tilos jelzését is figyelmen kívül hagyta.
A gázolás elkerülhetetlen volt
Egy arra szabályosan közlekedő autó el is ütötte a biciklist, aki ennek következtében megsérült. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy mindig várják meg, míg zöldre vált a lámpa. NE veszélyeztessék saját maguk és a többi közlekedő testi épségét azzal, hogy áthajtanak a piroson! A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen – a KRESZ utasításának megfelelően – a kerékpárról le kell szállni, és azt tolva szabad csak az úttesten áthaladni! A zebrán csak a gyalogosoknak van elsőbbségük, a kerékpárosoknak nincs!
A balesetet IDE kattintva lehet megtekinteni.