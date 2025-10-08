Az áldozat az ütközéstől átrepült egy másik autóra
Zebrán gázoltak el egy idős nőt, súlyosan megsérült
Egy személyautó elütött egy idős nőt ma kora este Ajkán, az Ifjúság utcai úgynevezett okoszebrán. A balesetben a gyalogos súlyosan megsérült.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunknak elmondta: egy idős férfi vezette azt az autót, amely elütött egy idős nőt szerda késő délután az ajkai Ifjúság utcában, az okoszebrán. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a gyalogos átrepült a másik sávban közlekedő autóra. Az idős nőt a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A baleset körülményeit az Ajkai Rendőrkapitányság vizsgálja.
