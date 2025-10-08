Zebrán gázoltak el egy idős nőt, súlyosan megsérült

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunknak elmondta: egy idős férfi vezette azt az autót, amely elütött egy idős nőt szerda késő délután az ajkai Ifjúság utcában, az okoszebrán. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a gyalogos átrepült a másik sávban közlekedő autóra. Az idős nőt a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A baleset körülményeit az Ajkai Rendőrkapitányság vizsgálja.