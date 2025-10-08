október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az áldozat az ütközéstől átrepült egy másik autóra

1 órája

Zebrán gázoltak el egy idős nőt, súlyosan megsérült

Címkék#baleset#Baleset-infó#baleset autó

Egy személyautó elütött egy idős nőt ma kora este Ajkán, az Ifjúság utcai úgynevezett okoszebrán. A balesetben a gyalogos súlyosan megsérült.

Szilas Lilla

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunknak elmondta: egy idős férfi vezette azt az autót, amely elütött egy idős nőt szerda késő délután az ajkai Ifjúság utcában, az okoszebrán. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a gyalogos átrepült a másik sávban közlekedő autóra. Az idős nőt a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A baleset körülményeit az Ajkai Rendőrkapitányság vizsgálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu