2 órája
Többmilliós kárt okoztak a graffitisek
A Veszprémi Járási Ügyészség rongálás miatt emelt vádat két férfi ellen, akik 2021 ősze és 2022 nyara között zömében az állami vasúttársaság, kisebb részben pedig balatonfűzfői cégek vagyonában kárt okoztak. Az ügy szerint a 41 és 36 éves vádlottak graffiti festésével okoztak jelentős károkat, amelyeket már pénzben is pontosan felbecsültek.
A graffiti a falakra festett vagy vésett képek és feliratok gyűjtőneve, amely lehet illegális falfirka vagy hivatalos művészeti alkotás, a street art része. Az illegális graffitik Magyarországon rongálásnak számítanak, és akár szabadságvesztéssel is büntethetők, főleg, ha műemlékeket vagy más jelentős értékeket érintenek. Ugyanakkor léteznek kifejezetten erre kijelölt, legális falak, ahol a graffitisek engedéllyel, biztonságosan alkothatnak, így a kreativitás és a szabályok is találkozhatnak.
Kelenföldtől Balatonfűzfőig – a graffitisek 2,5 milliós kárt okoztak
A vádirat szerint az elkövetők 2021 szeptemberének végén Balatonfűzfő-gyártelepen egy vasúti síneken álló mérőkocsit és a régi papírgyár épületének homlokzatát firkálták össze, 233 000, illetve 74 000 forintos kárt okozva a sértetteknek. Az esetek azonban messze túlmutattak ezen: a vasúttársaság vonatai, különösen a kelenföldi állomáson állók, többször kerültek a graffitisek célkeresztjébe, de egyszer a várpalotai vasútállomáson is festésre került sor.
Az elkövetők tevékenysége nyomán a vasúttársaság együttesen közel 2,5 millió forintos kárt szenvedett. Az ügyészség a vádiratában azt javasolja, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével büntetővégzést hozzon, és a vádlottak számára felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.
Az ügy jól példázza, hogy a graffiti nem csupán művészet lehet, hanem komoly anyagi kárt és büntetőjogi következményeket is okozhat, ha engedély nélkül készítik.
