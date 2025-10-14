Többmilliós kárt okoztak a graffitisek

A graffiti a falakra festett vagy vésett képek és feliratok gyűjtőneve, amely lehet illegális falfirka vagy hivatalos művészeti alkotás, a street art része. Az illegális graffitik Magyarországon rongálásnak számítanak, és akár szabadságvesztéssel is büntethetők, főleg, ha műemlékeket vagy más jelentős értékeket érintenek. Ugyanakkor léteznek kifejezetten erre kijelölt, legális falak, ahol a graffitisek engedéllyel, biztonságosan alkothatnak, így a kreativitás és a szabályok is találkozhatnak.

Kelenföldtől Balatonfűzfőig – a graffitisek 2,5 milliós kárt okoztak

A vádirat szerint az elkövetők 2021 szeptemberének végén Balatonfűzfő-gyártelepen egy vasúti síneken álló mérőkocsit és a régi papírgyár épületének homlokzatát firkálták össze, 233 000, illetve 74 000 forintos kárt okozva a sértetteknek. Az esetek azonban messze túlmutattak ezen: a vasúttársaság vonatai, különösen a kelenföldi állomáson állók, többször kerültek a graffitisek célkeresztjébe, de egyszer a várpalotai vasútállomáson is festésre került sor.

Az elkövetők tevékenysége nyomán a vasúttársaság együttesen közel 2,5 millió forintos kárt szenvedett. Az ügyészség a vádiratában azt javasolja, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével büntetővégzést hozzon, és a vádlottak számára felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.

Az ügy jól példázza, hogy a graffiti nem csupán művészet lehet, hanem komoly anyagi kárt és büntetőjogi következményeket is okozhat, ha engedély nélkül készítik.