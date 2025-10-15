Halálos áldozata van a mai vonatgázolásnak

Nemrég írtuk meg, hogy a MÁV-Csoport közlése szerint a Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér – Veszprém között embert gázolt, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltói vonultak ki a vonatgázolás helyszínére, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötven ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem.

Vonatgázolás miatt nem közlekednek a járatok Veszprém és Hajmáskér között

Fotó: Shutterstock

A rendőrség még helyszínel

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk megkeresésére elmondta, hogy a férfi, akit a vonat elgázolt, a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés jelenleg is tart. A Veszprémi Rendőrkapitányság jelenleg még vizsgálja a baleset körülményeit.