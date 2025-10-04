Halálos vonatbaleset Veszprém vármegyében

Halálos vonatbaleset: A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott, a balesetben egy személy életét vesztette.

Halálos vonatbaleset Gyarmat és Vaszar között

Forrás: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról, és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is. A körülményeket a hatóságok vizsgálják – írta a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.