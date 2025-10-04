október 4., szombat

Tragédia

1 órája

Halálos vonatbaleset Veszprém vármegyében

Elgázolt egy embert a Győrből Celldömölkre tartó személyvonat Veszprém vármegyében – közölte a katasztrófavédelem.

Halálos vonatbaleset: A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott, a balesetben egy személy életét vesztette. 

Halálos vonatbaleset Gyarmat és Vaszar között
Forrás:  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Halálos vonatbaleset Gyarmat és Vaszar között

A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról, és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is. A körülményeket a hatóságok vizsgálják – írta a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.


 

 

