Tragédia
1 órája
Halálos vonatbaleset Veszprém vármegyében
Elgázolt egy embert a Győrből Celldömölkre tartó személyvonat Veszprém vármegyében – közölte a katasztrófavédelem.
Halálos vonatbaleset: A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott, a balesetben egy személy életét vesztette.
Halálos vonatbaleset Gyarmat és Vaszar között
A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról, és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is. A körülményeket a hatóságok vizsgálják – írta a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
