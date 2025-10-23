Tizenhét álprofil, tizenöt bankszámla: több mint 500 vevőt verhetett át a fiatal nő

A gyanú szerint a fiatal nő 2023 óta különböző online hirdetési felületeken kínált eladásra mobiltelefonokat, számítógépes játékokat, olajfákat, valamint márkás ruhákat és cipőket. Emellett nem létező ingatlanokat is meghirdetett albérletként. A vásárlóktól minden esetben előreutalást kért, azonban az árukat vagy a lakásokat soha nem biztosította. A csalásokhoz 17 hamis profilt hozott létre, és öt különböző banknál összesen 15 bankszámlát nyitott, hogy elrejtse tevékenységét. Mindezt annak ellenére folytatta, hogy több büntetőeljárás is indult már ellene az ország különböző pontjain.

Hamis profilokkal vert át vevőket a fiatal nő

Forrás: police.hu

A hamis profilokkal több milliós csalás

A rendőrök október 20-án reggel házánál fogták el a nőt, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás jelenlegi állása szerint eddig 50 sértettet azonosítottak, akiknek összesen mintegy 3 millió forintos kárt okozott.

Pár napja bíróság elé került egy másik csaló

Korábban már beszámoltunk egy hasonló esetről is, amikor egy debreceni férfi követett el internetes csalást Balatonfüreden. Akkor a vádirat szerint a fiatal elkövető nem létező autóalkatrészeket hirdetett meg, és a vevőtől előreutalással kicsalt 20 ezer forintot, majd eltűnt. Az ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat ellene, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az eset – akárcsak a mostani – ismét rámutat arra, hogy az online piactereken történő vásárlás fokozott körültekintést igényel, hiszen nem minden hirdetés mögött áll valós eladó vagy termék.