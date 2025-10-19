október 19., vasárnap

Nándor névnap

Baleset

2 órája

Hármas karambol történt a Balatonnál, mentőhelikopter is érkezett

Címkék#útszakaszt#karambol zamárdi#Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Összeütközött egy személyautó és két motoros Zamárdi és Siófok határánál, a 7-es főúton, a Vadkacsa utca közelében. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja Veszprém vármegyei katasztrófavédelem igazgatóság.

Hármas karambol történt Zamárdi és Siófok határánál
Forrás:  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

