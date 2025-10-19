Baleset
29 perce
Hármas karambol történt a Balatonnál, mentőhelikopter is érkezett
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Összeütközött egy személyautó és két motoros Zamárdi és Siófok határánál, a 7-es főúton, a Vadkacsa utca közelében. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja Veszprém vármegyei katasztrófavédelem igazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Információk
Tegnap, 12:01
Újabb hírek érkeztek a 8-as főúton történt frontális balesetről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre