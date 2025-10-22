Fotón a hírhedt bűnöző, akit az egész ország keres, Ajkán már ismerik

A budapesti születésű Biró Krisztián László ellen először 2022. októberében Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelt el elfogatóparancsot kábítószer birtoklása miatt. A nyomozást az Ajkai Rendőrkapitányság folytatja le a hírhedt bűnöző ellen.

Fotó: police.hu

Majd egy év múlva, 2023. januárjában rendeltek el ellen elfogatóparancsot garázdaság bűntette miatt. A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adta ki a férfi ellen a körözést és az Ajkai Rendőrkapitányság folytatja nyomozást.

2024. októberében a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja már testi sértés bűncselekménye miatt akarta kézre keríteni a bűnözőt, de az Ajkai Rendőrkapitányság eddig még nem akadt nyomára.

Egy hónappal később, novemberben a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja ismét garázdaság bűntette miatt rendelte el a körözését, ismét az Ajkai Rendőrkapitányságra bízva magát.

2024. feburárjában a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelt el elfogatóparancsot a 27 éves férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűncselekménye miatt. A körözést az Ajkai Rendőrkapitányság folytatja le.

Végül idén, október 6-án ismét elfogatóparancsot adtak ki Biró Krisztián László ellen testi sértés bűntette miatt. A körözést ezúttal is a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el. Remélhetőleg az Ajkai Rendőrkapitányság mielőbb kére keríti.

Bűnözők a vármegyében

Veszprém vármegyében több toplistás bűnözőt is köröznek. Például a nyíregyházi születésű Magyar Balázs ellen október 18-án rendeltek el elfogatóparancsot, mivel a 17 éves fiút szexuális erőszakkal gyanúsítják. A bűncselekményt egy 18. életévét be nem töltött gyermeken követte el. A Veszprémi Járásbíróság körözést rendelte el a 17 éves Magyar Balázs ellen. A Veszprémi Rendőrkapitányság október 18-a óta keresi a szexuális erőszakot elkövető tinédzsert.

Vagy gondoljunk arra a három férfira, akit kábítószer-birtoklás miatt köröznek. A Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja kábítószer-birtoklás bűncselekménye miatt rendelt el elfogatóparancsot a német állampolgárságú Dominik Rosenthal ellen. A 45 éves férfit a Veszprémi Rendőrkapitányság próbálja kézre keríteni 2023. szeptembere óta. Az ukrán állampolgárságú Andrejev Alekszej Alekszejvics-t 2024 februárja óta körözi a Veszprémi Rendőrkapitányság. A Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot rendelt el a 45 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt. A budapesti születésű Holics Isvánt 2021 óta körözi a Veszprémi Rendőrkapitányság. A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja a 43 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt rendelt el elfogatóparancsot.