Megdőlt fa, égő gallyak és egy zuhanó macska – mozgalmas napjuk volt a tűzoltóknak

Pápán, a Várkert úton egy megdőlt fa veszélyeztette a gyalogosokat és a közelben álló épületet. A helyi hivatásos tűzoltók magasból mentő jármű segítségével, motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes fát, ezzel megszüntetve a balesetveszélyt.

Mozgalmas volt a hétfő a hivatásos tűzoltóknál.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

Több esethez is kivonultak a hivatásos tűzoltók

Várpalota és Öskü között egy kisebb szabadtéri tűzhöz riasztották a pétfürdői egységet: tizenkét négyzetméteren összehordott gallyak kaptak lángra. A tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal gyorsan eloltották a tüzet, mielőtt az továbbterjedhetett volna.

Macskajaj az emeleten

Szokatlan mentéshez is ki kellett vonulniuk a pétfürdői tűzoltóknak: egy macska a negyedik emeletről a harmadik emelet franciaerkélyére zuhant, majd beszorult az üveg és az ajtó közé. Mivel a lakás tulajdonosa nem engedte be az egységet az erkélyre az állat vad természete miatt, a tűzoltók az épületen kívülről, kihúzós létra segítségével dolgoztak. A mentéshez végül az erkély üvegét ki kellett törniük, így sikerült épségben kiszabadítani a rémült állatot, amelyet visszaadtak gazdájának. A további balesetveszély elkerülése érdekében az üveg maradványait is eltávolították.

Általános iskolás lányokat kergetett egy férfi Pápateszéren

A bakonyi kisfalu lakóit sokkolta a hír, miszerint egy helyi férfi egy 12 és egy 14 éves kamasz lányt üldözött az egyik utcában. A lányok édesanyja a Facebookon írta meg a történteket.