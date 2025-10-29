Megkéselte, seprűnyéllel verte ivócimboráját egy nő Veszprémben

Emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség egy 38 éves nővel szemben, aki 2024. július elején, közös italozásuk során több késszúrással sebesített meg egy férfit Veszprémben. A veszprémi késelés részletei megdöbbentőek.

Veszprémi késelés: ismerősére támadt rá egy 38 éves nő

Forrás: Pexels-illusztráció

Veszprémi késelés: eldurvult a közös italozás

A vádirat szerint az elkövető három ismerősével - köztük a későbbi sértettel - Veszprém hajléktalanok által használt erdős részére ment azért, hogy az ott lakó barátjával és annak hajléktalan társával szórakozzanak. A 38 éves nő és a később sértett ittasságuk miatt vitázni kezdtek. A nő olyan erővel ütötte szájon az ülő helyzetben lévő ismerősét, hogy leesett a székről. Az elkövető ezt követően lökdöste a férfit, ruháját tépte, aki próbált védekezni. Dulakodásuk során a nő beütötte az orrát, ami még indulatosabbá tette. A támadó egy műanyag nyelű seprűvel fejen ütötte a sértettet, ami eltörött, majd egy másik nyelét is eltörte a férfin.

A sértett ekkor úgy döntött, hogy elmegy a helyszínről. A nő azonban egy 15 centiméter pengehosszúságú késsel utánament, és többször megszúrta. A férfi az erdőbe menekült és elrejtőzött. A vádlott azonban még ekkor sem hagyta békén áldozatát, az éjszakai sötétben a telefonjával világítva kereste, miközben kiabálva megöléssel fenyegette.

A sérült férfi a hajnali órákig rejtőzködött, majd az erdőn keresztül Veszprém felé indult, ám a vérvesztesége miatt a városba érve összeesett. Mentők szállították kórházba, ahol az életveszélyes sérülése miatt megműtötték.

Egy másik veszprémi késelő is letartóztatásban van

Nemrég számoltunk be róla, hogy a veszprém Fenyves Hostelnél egy nőt megkéseltek és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A rendőrök három órán belül elfogták a tettest, az ügyészség pedig felfedte az emberölési kísérlet körülményeit. A rendelkezésre álló adatok szerint a volt élettársak a szakításukat követően is beszélő viszonyban maradtak, így a nő tudta, hogy a férfinak új kapcsolata van, valamint arról is tudomást szerzett, amikor a pár 2025. szeptember 15-én Veszprémbe utazott és ott megszállt. A Várpalotán élő gyanúsított ekkor többször találkozott a férfival és a kapcsolatuk újrakezdése mellett döntöttek.

Nyitókép: Illusztráció