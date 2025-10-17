Bérelt házból csinált illegális hulladéklerakót egy 25 éves férfi Ajkán

A vádirat szerint az elkövető 2024. július végén bérelte ki a családi házat, amelyhez a kulcsokat már korábban megkapta a tulajdonostól, és a hónap elejétől egészen 2024. szeptember közepéig az ingatlan udvarára és a ház melletti területekre hordta a különböző hulladékokat, ezzel megsértve a hulladékgazdálkodás szabályait.

Hulladékgazdálkodás szabályainak megszegése miatt emeltek vádat egy 25 éves férfival szemben

Illusztráció: pexels.com

Hulladékgazdálkodás szabályainak megszegése miatt emeltek vádat

A felhalmozott anyagok összmennyisége jelentős volt: az ingatlan körül összesen mintegy 2 köbméternyi, körülbelül 600 kilogramm tömegű hulladék halmozódott fel. A szemetet gumiabroncsok, hullámpalák, építési-bontási törmelék, hűtőgépek, műanyag hulladék, ruhaneműk, valamint biológiailag lebomló anyagok alkották. Az eset súlyát növeli, hogy a különböző anyagok egy része veszélyes lehet a környezetre, különösen a gumiabroncsok és a hullámpalák.

A vádlott egyes hulladéktípusokat – elsősorban fémhulladékot – értékesített különböző cégeknek, így a tevékenysége gazdasági haszonnal is járt számára. Az ügyészség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hulladékgazdálkodás szabályainak megszegése miatt a cselekmény bűncselekménynek minősül, függetlenül az értékesítésből származó bevételtől.