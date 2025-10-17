48 perce
Bérelt házból csinált illegális hulladéklerakót egy 25 éves férfi Ajkán
Vádat emelt az Ajkai Járási Ügyészség egy 25 éves férfi ellen, aki egy bérelt ingatlant használt illegális hulladéklerakóként Ajkán, ezzel megsértve a hulladékgazdálkodás rendjét. A férfi tevékenysége nemcsak jogszabályba ütközött, de komoly környezeti kockázatot is jelentett a környéken élők számára.
A vádirat szerint az elkövető 2024. július végén bérelte ki a családi házat, amelyhez a kulcsokat már korábban megkapta a tulajdonostól, és a hónap elejétől egészen 2024. szeptember közepéig az ingatlan udvarára és a ház melletti területekre hordta a különböző hulladékokat, ezzel megsértve a hulladékgazdálkodás szabályait.
Hulladékgazdálkodás szabályainak megszegése miatt emeltek vádat
A felhalmozott anyagok összmennyisége jelentős volt: az ingatlan körül összesen mintegy 2 köbméternyi, körülbelül 600 kilogramm tömegű hulladék halmozódott fel. A szemetet gumiabroncsok, hullámpalák, építési-bontási törmelék, hűtőgépek, műanyag hulladék, ruhaneműk, valamint biológiailag lebomló anyagok alkották. Az eset súlyát növeli, hogy a különböző anyagok egy része veszélyes lehet a környezetre, különösen a gumiabroncsok és a hullámpalák.
A vádlott egyes hulladéktípusokat – elsősorban fémhulladékot – értékesített különböző cégeknek, így a tevékenysége gazdasági haszonnal is járt számára. Az ügyészség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hulladékgazdálkodás szabályainak megszegése miatt a cselekmény bűncselekménynek minősül, függetlenül az értékesítésből származó bevételtől.
A vádiratban az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását javasolta a férfival szemben, valamint indítványt tett arra, hogy a fémhulladék értékesítéséből származó összeg tekintetében vagyonelkobzást rendeljen el az Ajkai Járásbíróság. A bíróság előtt most az a kérdés, hogy a vádlott a jogi következményeket vállalva felel-e a cselekményéért, és hogy milyen büntetést szabnak ki a környezetszennyezés és a szabályszegés miatt.
Az ügy rávilágít arra, milyen komoly problémát jelenthet a hulladékok szabálytalan kezelése, különösen, ha veszélyes vagy nagy mennyiségű anyagról van szó. Az ajkai eset felhívja a figyelmet arra, hogy a bérelt ingatlanok környezetét minden esetben tisztán kell tartani, és a hulladékkezelésre vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani, hiszen ezek elmulasztása nemcsak jogi, hanem környezeti és közegészségügyi következményekkel is járhat.