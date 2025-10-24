Internetes ismeretség után ürítette ki a pápai férfi lakását +videó!

Egyre több embert ér utol a netes bűnözés valamilyen formája – most egy alkalmi internetes randi torkollott lopásba. Az eset nem egy nagyvárosban, hanem egy csendes településen történt, ahol az ilyen esetek még mindig meglepik a közösséget – írja a police.hu.

Lopás lett a internetes randi vége

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Egy férfi tett feljelentést október 21-én, miután több holmiját is hiányolta otthonából. Elmondása szerint egy internetes oldalon megismert nő járt nála, és a látogatás után eltűnt a készpénze, egy pár cipő, néhány ruhanemű, sőt még a párnája is. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, adatgyűjtéssel sikerült beazonosítaniuk a feltételezett elkövetőt, akit nem sokkal később elfogtak.

A 27 éves nő ellen lopás miatt indult eljárás, és már kihallgatták gyanúsítottként. Az eset egy újabb figyelmeztetés, hogy az online ismerkedés veszélyeket is rejthet, különösen, ha gyorsan bizalmat szavazunk egy idegennek.

