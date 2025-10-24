október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rosszul sikerült randi

3 órája

Internetes ismeretség után ürítette ki a pápai férfi lakását +videó!

Címkék#rendőrség#netes ismeretség#internetes

Ruhák, cipő, párna és készpénz is eltűnt abból a lakásból, ahová a házigazda egy online megismert nőt engedett be. A 27 éves tolvajt a rendőrök gyorsan elkapták.

Egyre több embert ér utol a netes bűnözés valamilyen formája – most egy alkalmi internetes randi torkollott lopásba. Az eset nem egy nagyvárosban, hanem egy csendes településen történt, ahol az ilyen esetek még mindig meglepik a közösséget – írja a police.hu.

Lopás lett a internetes randi vége
Lopás lett a internetes randi vége
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Lopás lett a internetes randi vége

Egy férfi tett feljelentést október 21-én, miután több holmiját is hiányolta otthonából. Elmondása szerint egy internetes oldalon megismert nő járt nála, és a látogatás után eltűnt a készpénze, egy pár cipő, néhány ruhanemű, sőt még a párnája is. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, adatgyűjtéssel sikerült beazonosítaniuk a feltételezett elkövetőt, akit nem sokkal később elfogtak.

A 27 éves nő ellen lopás miatt indult eljárás, és már kihallgatták gyanúsítottként. Az eset egy újabb figyelmeztetés, hogy az online ismerkedés veszélyeket is rejthet, különösen, ha gyorsan bizalmat szavazunk egy idegennek.

Veszprémben is történt trükkös cipőlopás, erről korábban írtunk:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu