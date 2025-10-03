Egy éjszaka, két bűncselekmény: a pápai férfi ittas vezetés után sem húzta be a féket (videó)

A férfi gyalog indult útnak, ám Mezőlakon újra elragadta a „kalandvágy”: meglátott egy lezáratlan kerékpárt, és gondolkodás nélkül felpattant rá. A tolvaj azonban nem jutott messzire – a rendőrök gyorsan azonosították, hiszen alig néhány órával korábban már találkoztak vele. A nyomozók a kétkerekűt lefoglalták, a férfit pedig ismét előállították. Így egyetlen éjszaka alatt két bűncselekményt is sikerült összegyűjtenie: az ittas vezetés mellé most lopás vétsége is társult – olvasható a rendőrség honlapján.

A pápai férfi ittas vezetés után is folytatta a menetet, a képen az eltulajdonított bicikli

Kép: Veszprém vármegyei rendőrség Facebook

A pápai férfi esete nem egyedi: az utóbbi hónapokban több lett az ittas vezetés

Szeptember elején például az Ajkai Rendőrkapitányság három férfi ellen adott ki elfogatóparancsot – közülük kettőnél szintén járművezetéshez kapcsolódó bűncselekmény és lopás szerepelt a vádpontok között. Az ilyen esetek azt mutatják, hogy a térségben nem ritka, amikor a közlekedési szabályszegések és a vagyon elleni tettek kéz a kézben járnak – a rendőrség szerint ezért különösen fontos az eltiltott vagy ittas járművezetők fokozott ellenőrzése.