október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rossz nap, rossz döntések

1 órája

Egy éjszaka, két bűncselekmény: a pápai férfi ittas vezetés után sem húzta be a féket (videó)

Címkék#rendőrség#kalandvágy#bűncselekmény#ittas vezetés#Mezőlak

Nem tanult az esetből a 41 éves Pápa környéki férfi, akit szeptember 29-én este ittas járművezetés miatt állítottak elő a rendőrök, miután egy parkoló autónak ütközött. Az intézkedés után szabadon bocsátották, ám hazafelé menet úgy gondolta, az éjszaka tartogat még számára izgalmakat. Igaza lett...

A férfi gyalog indult útnak, ám Mezőlakon újra elragadta a „kalandvágy”: meglátott egy lezáratlan kerékpárt, és gondolkodás nélkül felpattant rá. A tolvaj azonban nem jutott messzire – a rendőrök gyorsan azonosították, hiszen alig néhány órával korábban már találkoztak vele. A nyomozók a kétkerekűt lefoglalták, a férfit pedig ismét előállították. Így egyetlen éjszaka alatt két bűncselekményt is sikerült összegyűjtenie: az ittas vezetés mellé most lopás vétsége is társult – olvasható a rendőrség honlapján.

A pápai férfi ittas vezetés után is folytatta a menetet, a képen az eltulajdonított bicikli
A pápai férfi ittas vezetés után is folytatta a menetet, a képen az eltulajdonított bicikli
Kép: Veszprém vármegyei rendőrség Facebook 

A pápai férfi esete nem egyedi: az utóbbi hónapokban több lett az ittas vezetés

Szeptember elején például az Ajkai Rendőrkapitányság három férfi ellen adott ki elfogatóparancsot – közülük kettőnél szintén járművezetéshez kapcsolódó bűncselekmény és lopás szerepelt a vádpontok között. Az ilyen esetek azt mutatják, hogy a térségben nem ritka, amikor a közlekedési szabályszegések és a vagyon elleni tettek kéz a kézben járnak – a rendőrség szerint ezért különösen fontos az eltiltott vagy ittas járművezetők fokozott ellenőrzése.

A közelmúltban egy mindössze 22 éves pápai férfi ellen is több bűncselekmény miatt indult eljárás. A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a fiatal hét hónap alatt tíz alkalommal követett el különböző garázda, erőszakos és vagyon elleni tetteket – köztük verekedést, lopást, fenyegetést és kábítószer-használatot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu