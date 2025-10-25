A rendőrök nem hittek a szemüknek – Két nap alatt ennyien vezettek ittasan (+ videó)

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a két helyszínen végzett ellenőrzések során mindössze két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda. Ez különösen jó hír, hiszen az ittas vezetők továbbra is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek: az európai halálos balesetek negyedéért az alkoholos befolyásoltság felelős.

Az ittas vezetők száma csökkenő tendenciát mutat

Forrás: beol.hu

Csökken az ittas vezetők száma

2024-ben 14 687 közúti balesetből 844-et okoztak ittas vezetők. Ez a szám 2018 óta folyamatosan csökken, és 2023-ról 2024-re 19 százalékkal esett vissza – köszönhetően a hatékony rendőri intézkedéseknek és a szemléletváltásnak. Az ittasan okozott balesetek többsége továbbra is hétvégén és nyáron történik, és az esetek 69 százalékában személygépkocsit vezetett az ittas sofőr – írja a Ripost.

A térségben tavaly 27 balesetet okoztak ittasan, most azonban a rendőrség szerint egyre többen döntenek felelősen, és józanul ülnek volán mögé.

Az ittas vezetés kapcsán gyakran felmerül a kérdés: az alkoholfogyasztás után mikor ülhetünk biztonságosan a volán mögé? Mennyi idő alatt ürül ki a szeszes ital a szervezetből? Hogyan előzhetjük meg a bajt?

Míg a környező országokban néhol a 0,8 ezrelékes véralkoholszint is megengedett, addig Magyarországon a zéró tolerancia érvényes az alkoholfogyasztásra, hiszen kevés szeszes ital elfogyasztása után is romlik a koncentrációs képesség és nő a reakcióidő. Egyénenként változik az alkohol szervezetre gyakorolt hatása, illetve a lebomlási idő. Ezeket befolyásolja a testtömeg, a táplálkozás, a testmozgás, az általános fizikai, sőt, a pszichés állapot is.

Nyáron számoltunk be arról, hogy egy fiatal veszprémi férfi ittasan okozott súlyos balesetet Nagyvázsony belterületén, ahol négyen megsérültek. Az eset jól mutatja, milyen veszélyes lehet akár egyetlen felelőtlen döntés is.

A rendőrség tanácsai:

• Ha alkoholt ittál, ne vezess!

• Ne ülj be olyan sofőr mellé, akiről tudod, hogy ittas!

• Akkor se vezess, ha csak a közelbe mész!

• Ne add kölcsön az autódat ittas embernek – ez bűncselekmény!

• Ne kínálj alkoholt annak, aki később vezetni fog!

A rendőrség üzenete rövid, de fontos: Figyeljünk egymásra – hogy mindenki hazaérjen!