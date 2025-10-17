Kábítószer birtoklása miatt körözik ezt a három férfit a veszprémi rendőrök

A Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja kábítószer-birtoklás bűncselekménye miatt rendelt el elfogatóparancsot a német állampolgárságú Dominik Rosenthal ellen. A 45 éves férfit a Veszprémi Rendőrkapitányság próbálja kézre keríteni 2023. szeptembere óta.

Kábítószer birtoklása miatt körözik Dominik Rosenthalt

Fotó: police.hu

A kábítószer-birtoklás bűncselekmény — a Büntető törvénykönyv (Btk.) szerint a „megszerez, tart, termeszt, behoz, kivisz, átszállít” magatartások büntetendők, és ez alapvetően szabadságvesztéssel sújtható.

Kábítószer birtoklása miatt körözött személyek

Az ukrán állampolgárságú Andrejev Alekszej Alekszejvics-t 2024 februárja óta körözi a Veszprémi Rendőrkapitányság. A Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot rendelt el a 45 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt.

Andrejev Alekszej Alekszejvics

Fotó: police.hu

A budapesti születésű Holics Isvánt 2021 óta körözi a Veszprémi Rendőrkapitányság. A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja a 43 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt rendelt el elfogatóparancsot.