Külföldieket is köröznek

Kábítószer birtoklása miatt körözik ezt a három férfit a veszprémi rendőrök

Címkék#kábítószer birtoklás#körözés#bűncselekmény

A Veszprémi Rendőrkapitányság három férfit köröz kábítószer-birtoklás miatt.

Szilas Lilla

A Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja kábítószer-birtoklás bűncselekménye miatt rendelt el elfogatóparancsot a német állampolgárságú Dominik Rosenthal ellen. A 45 éves férfit a Veszprémi Rendőrkapitányság próbálja kézre keríteni 2023. szeptembere óta. 

Kábítószer birtoklása miatt körözik Dominik Rosenthal-t
Kábítószer birtoklása miatt körözik Dominik Rosenthalt
Fotó: police.hu

A kábítószer-birtoklás bűncselekmény — a Büntető törvénykönyv (Btk.) szerint a „megszerez, tart, termeszt, behoz, kivisz, átszállít” magatartások büntetendők, és ez alapvetően szabadságvesztéssel sújtható.

Kábítószer birtoklása miatt körözött személyek

Az ukrán állampolgárságú Andrejev Alekszej Alekszejvics-t 2024 februárja óta körözi a Veszprémi Rendőrkapitányság. A Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot rendelt el a 45 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt. 

Andrejev Alekszej Alekszejvics
Fotó: police.hu

A budapesti születésű Holics Isvánt 2021 óta körözi a Veszprémi Rendőrkapitányság. A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja a 43 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt rendelt el elfogatóparancsot. 

Holics István
Fotó: police.hu

 

