Svájcból rendelt drogot magának egy balatoni férfi, nem volt jó ötlet (+ videó)

Svájcból rendelt drogot a gyanú szerint egy 40 éves csopaki férfi. A kábítószer csomag formájában érkezett meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre - írja a police.hu.

A kábítószer repülőn érkezett Magyarországra

Fotó: police.hu

Kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai bevizsgálták a küldemény tartalmát, és öt tasak droggyanús növényi származék került elő a küldeményből.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomozói szeptember 30-án fogták el a férfit, akit kábítószer-birtoklása miatt gyanúsítottként hallgattak ki.