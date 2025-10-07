Kábítószer-birtoklás
Svájcból rendelt drogot magának egy balatoni férfi, nem volt jó ötlet (+ videó)
Svájcból rendelte a drogot az a 40 éves csopaki férfi, akit a napokban a balatonfüredi rendőrök kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgattak ki.
Svájcból rendelt drogot a gyanú szerint egy 40 éves csopaki férfi. A kábítószer csomag formájában érkezett meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre - írja a police.hu.
Kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai bevizsgálták a küldemény tartalmát, és öt tasak droggyanús növényi származék került elő a küldeményből.
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomozói szeptember 30-án fogták el a férfit, akit kábítószer-birtoklása miatt gyanúsítottként hallgattak ki.
