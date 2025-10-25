38 perce
Elfogták azt az 53 éves ajkai férfit, aki bántalmazta élettársát (+ videó)
Kapcsolati erőszak miatt intézkedtek a rendőrök Ajkán, ahol egy 53 éves, helyi férfit a helyszínen elfogtak, miután bántalmazta élettársát — mindezt a nő kiskorú gyermeke is végignézte. A férfi az elmúlt két évben többször is erőszakosan viselkedett, így a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
A nyomozás adatai szerint a férfi október 21-én egy szóváltást követően székestől lökte fel élettársát, aki a falnak esett. A korábbi bántalmazások miatt a hatóság testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást az Ajkai Rendőrkapitányságon.
A rendőrség kiemelten kezeli az ilyen eseteket, hiszen a családon belüli erőszak nemcsak a közvetlen áldozatra, hanem a gyerekekre is súlyos hatással van. A rendőrök a helyszíni intézkedés során a nőt és gyermekét biztonságba helyezték, a férfit pedig előállították és kihallgatták.
A kapcsolati erőszak nem magánügy, van segítség!
Mit tehet, ha bántalmazás áldozatává válik?
Ha ön vagy hozzátartozója bántalmazás, erőszak, fenyegetés vagy zaklatás áldozata, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot! A rendőrök minden bejelentésre kivonulnak, akkor is, ha „nem folyik vér” – céljuk a veszélyhelyzet megszüntetése és az áldozat biztonságba helyezése.
Emellett az Áldozatsegítő Vonal a nap 24 órájában, ingyenesen hívható a +36-80/225-225 zöld számon, ahol szakemberek nyújtanak jogi, lelki és gyakorlati segítséget.
Aki bűncselekmény áldozatává vált, az Áldozatsegítő Szolgálathoz is fordulhat, ahol pénzügyi, jogi és pszichológiai támogatást kaphat, szükség esetén krízisszállásba is elhelyezhetik.
Ha valaki nem mer személyesen feljelentést tenni, lehetősége van névtelen bejelentésre is a Telefontanú zöld számán: 06(80)555-111, ahol a hívás anonim módon történik.
A rendőrség és a civil segítő szervezetek közös célja, hogy mindenki, aki erőszak áldozata vagy tanúja, tudja: van segítség, és nincs egyedül.
A kapcsolati erőszak nem magánügy – minden ilyen eset bejelentése életeket menthet.
További információk és segítség elérhető a vansegitseg.im.gov.hu oldalon.
