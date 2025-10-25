Elfogták azt az 53 éves ajkai férfit, aki bántalmazta élettársát (+ videó)

A nyomozás adatai szerint a férfi október 21-én egy szóváltást követően székestől lökte fel élettársát, aki a falnak esett. A korábbi bántalmazások miatt a hatóság testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást az Ajkai Rendőrkapitányságon.

Kapcsolati erőszak miatt tartoztattak le egy ajkai férfit

Fotó: police.hu

A rendőrség kiemelten kezeli az ilyen eseteket, hiszen a családon belüli erőszak nemcsak a közvetlen áldozatra, hanem a gyerekekre is súlyos hatással van. A rendőrök a helyszíni intézkedés során a nőt és gyermekét biztonságba helyezték, a férfit pedig előállították és kihallgatták.

A kapcsolati erőszak nem magánügy, van segítség!

Mit tehet, ha bántalmazás áldozatává válik?

Ha ön vagy hozzátartozója bántalmazás, erőszak, fenyegetés vagy zaklatás áldozata, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot! A rendőrök minden bejelentésre kivonulnak, akkor is, ha „nem folyik vér” – céljuk a veszélyhelyzet megszüntetése és az áldozat biztonságba helyezése.