október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kapcsolati erőszak

1 órája

Őrizetben a férfi, aki éveken át terrorban tartotta élettársát (+ videó)

Címkék#kapcsolati erőszak#őrizet#távoltartási végzés#terror

Egy Devecser környéki férfit vettek őrizetbe az ajkai rendőrök, miután élettársa elkeseredésében feljelentést tett ellene október 13-án. A nő szerint a férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta őt lelkileg és testileg, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára. A félelem és a kiszolgáltatottság sokáig elnémította, most azonban úgy döntött, segítséget kér.

Titzl Vivien

A 31 éves férfi a kapcsolat ideje alatt teljes kontrollt gyakorolt partnere fölött: ellenőrizte, kivel beszél, hol tartózkodik, sőt, a munkahelyén is megjelent, hogy számon kérje őt. A nő elmondása szerint a férfi többször is fenyegette őt és családtagjait, kijelentve, hogy ha akarata nem teljesül, bántani fogja őket, sőt, a ház felgyújtását is kilátásba helyezte. Egy alkalommal a sértett telefonját kikapva a kezéből szidalmazta és megrúgta őt. Most a férfi ellen kapcsolati erőszak miatt folyik nyomozás.

Kapcsolati erőszak miatt indított eljárást a rendőrség. A férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta párját, mind lelkileg, mind testileg, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára
Kapcsolati erőszak miatt indított eljárást a rendőrség. A férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta párját mind lelkileg, mind testileg, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára
Fotó: Shutterstock

Kapcsolati erőszak miatt folyik nyomozás

A hatóságok korábban már távoltartási végzést rendeltek el a férfi ellen, ám ezt semmibe véve tovább zaklatta az asszonyt. Az ajkai rendőrök végül elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették. Kapcsolati erőszak és más bűncselekmények miatt indult eljárás ellene, a rendőrség pedig kezdeményezte a letartóztatását.

Az eset ismét rámutat arra, mennyire fontos, hogy az áldozatok merjenek segítséget kérni. A kapcsolati erőszak sokáig rejtve marad, mivel a félelem, a szégyen és a bántalmazó hatalma miatt az érintettek gyakran nem fordulnak időben a hatóságokhoz. Pedig van kiút. Magyarországon több szervezet és segélyvonal is elérhető, ahol biztonságban, anonim módon lehet segítséget kérni, akár éjjel-nappal.

Van segítség! Nem vagy egyedül! Merj szólni!
 

Ha úgy érzed, veszélyben vagy, vagy valaki a környezetedben bántalmazás áldozata lehet, hívd a NANE Egyesület segélyvonalát (06-80-505-101), a 112-es segélyhívót, vagy pedig a z Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (06-80-205-520) a nap 24 órájában. A rendőrség és a segítő szervezetek azért vannak, hogy megvédjenek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu