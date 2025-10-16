1 órája
Őrizetben a férfi, aki éveken át terrorban tartotta élettársát (+ videó)
Egy Devecser környéki férfit vettek őrizetbe az ajkai rendőrök, miután élettársa elkeseredésében feljelentést tett ellene október 13-án. A nő szerint a férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta őt lelkileg és testileg, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára. A félelem és a kiszolgáltatottság sokáig elnémította, most azonban úgy döntött, segítséget kér.
A 31 éves férfi a kapcsolat ideje alatt teljes kontrollt gyakorolt partnere fölött: ellenőrizte, kivel beszél, hol tartózkodik, sőt, a munkahelyén is megjelent, hogy számon kérje őt. A nő elmondása szerint a férfi többször is fenyegette őt és családtagjait, kijelentve, hogy ha akarata nem teljesül, bántani fogja őket, sőt, a ház felgyújtását is kilátásba helyezte. Egy alkalommal a sértett telefonját kikapva a kezéből szidalmazta és megrúgta őt. Most a férfi ellen kapcsolati erőszak miatt folyik nyomozás.
Kapcsolati erőszak miatt folyik nyomozás
A hatóságok korábban már távoltartási végzést rendeltek el a férfi ellen, ám ezt semmibe véve tovább zaklatta az asszonyt. Az ajkai rendőrök végül elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették. Kapcsolati erőszak és más bűncselekmények miatt indult eljárás ellene, a rendőrség pedig kezdeményezte a letartóztatását.
Az eset ismét rámutat arra, mennyire fontos, hogy az áldozatok merjenek segítséget kérni. A kapcsolati erőszak sokáig rejtve marad, mivel a félelem, a szégyen és a bántalmazó hatalma miatt az érintettek gyakran nem fordulnak időben a hatóságokhoz. Pedig van kiút. Magyarországon több szervezet és segélyvonal is elérhető, ahol biztonságban, anonim módon lehet segítséget kérni, akár éjjel-nappal.
Van segítség! Nem vagy egyedül! Merj szólni!
Ha úgy érzed, veszélyben vagy, vagy valaki a környezetedben bántalmazás áldozata lehet, hívd a NANE Egyesület segélyvonalát (06-80-505-101), a 112-es segélyhívót, vagy pedig a z Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (06-80-205-520) a nap 24 órájában. A rendőrség és a segítő szervezetek azért vannak, hogy megvédjenek.