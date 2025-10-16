Őrizetben a férfi, aki éveken át terrorban tartotta élettársát (+ videó)

A 31 éves férfi a kapcsolat ideje alatt teljes kontrollt gyakorolt partnere fölött: ellenőrizte, kivel beszél, hol tartózkodik, sőt, a munkahelyén is megjelent, hogy számon kérje őt. A nő elmondása szerint a férfi többször is fenyegette őt és családtagjait, kijelentve, hogy ha akarata nem teljesül, bántani fogja őket, sőt, a ház felgyújtását is kilátásba helyezte. Egy alkalommal a sértett telefonját kikapva a kezéből szidalmazta és megrúgta őt. Most a férfi ellen kapcsolati erőszak miatt folyik nyomozás.

Kapcsolati erőszak miatt indított eljárást a rendőrség. A férfi évek óta rendszeresen bántalmazta és megalázta párját mind lelkileg, mind testileg, gyakran a közös gyermekeik szeme láttára

Fotó: Shutterstock

A hatóságok korábban már távoltartási végzést rendeltek el a férfi ellen, ám ezt semmibe véve tovább zaklatta az asszonyt. Az ajkai rendőrök végül elfogták, kihallgatták és őrizetbe vették. Kapcsolati erőszak és más bűncselekmények miatt indult eljárás ellene, a rendőrség pedig kezdeményezte a letartóztatását.