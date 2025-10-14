Út menti munkálatok nehezítik a közlekedést Kapolcs környékén (+ videó)

Kapolcs után, Monostorapáti felé egy útszakaszon lámpás forgalomiránytással kell számolniuk az autósokank: egy hosszabb szakaszon csak félpályán halad a forgalom út menti munkálatok miatt.

Út menti munkálatok Kapolcs után

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kapolcs után félpályán halad a forgalom

A fotós kollégánk által készített videón az látszik, hogy az út bal oldalán a munkások fákat vágnak ki, melyek valószínűleg belógtak az úttest fölé. Ezután a fadarabokat egy traktorra pakolják. Az autósok fokozottan figyeljenek ezen az útszakaszon!