Tragikus részletek derültek ki Kaszás Nikolett haláláról

Címkék#tragédia#család#Kaszás Nikolett#halál#fagyálló#palack

Egyre több részlet lát napvilágot a 27 éves nő tragédiájáról. Kaszás Nikolett holttestét hetekkel eltűnése után találták meg Pilisszentlászló közelében. A család egyik ismerőse most megszólalt, és elmondta, mi állhatott a háttérben.

Ahogy arról korábban már a veol is beszámolt, a 27 éves nő holttestét Pilisszentlászló környékén találták meg. Kaszás Nikolett túrázni indult, de már nem tért haza budapesti albérletébe. A keresést több száz önkéntes segítette, végül egy kutyás csapat bukkant rá.

A család barátja is megszólalt Kaszás Nikolett ügyében: „Az édesapja is ugyanígy lett öngyilkos, ő is fagyállóval."
Fotó: Pest vármegyei rendőrség

Megszólalt a család barátja Kaszás Nikolett ügyében

A helyszínen egy palackot is találtak mellette, amelyről a rendőrségi vizsgálat során kiderült, hogy fagyállót tartalmazhatott. Az ismerős szerint ez volt a tragédia kulcsa.

Senki sem akarta elhinni, hogy a lány öngyilkos lett. Várni kellett a rendőrségre, hogy megvizsgálják a testet. Én úgy tudom, hogy nemrég kiderült: valóban fagyállót vitt magával Niki. Az volt a palackban

 – mondta a család egyik közeli barátja a Borsnak.

Az ismerős arról is beszélt, hogy ez a család életében már egyszer megtörtént:

Az édesapja is ugyanígy lett öngyilkos, ő is fagyállóval. Azt is megtudtam, hogy elvileg a rendőrségnek van felvétele arról, hogy Niki megveszi a fagyállót. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében

 – tette hozzá.

A rendőrség a hírek szerint kizárta az idegenkezűséget, és közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06(80)820-111 telefonszámot, ahol a szakemberek éjjel-nappal elérhetők.

 

 

