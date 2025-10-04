1 órája
Tragikus részletek derültek ki Kaszás Nikolett haláláról
Egyre több részlet lát napvilágot a 27 éves nő tragédiájáról. Kaszás Nikolett holttestét hetekkel eltűnése után találták meg Pilisszentlászló közelében. A család egyik ismerőse most megszólalt, és elmondta, mi állhatott a háttérben.
Ahogy arról korábban már a veol is beszámolt, a 27 éves nő holttestét Pilisszentlászló környékén találták meg. Kaszás Nikolett túrázni indult, de már nem tért haza budapesti albérletébe. A keresést több száz önkéntes segítette, végül egy kutyás csapat bukkant rá.
Megszólalt a család barátja Kaszás Nikolett ügyében
A helyszínen egy palackot is találtak mellette, amelyről a rendőrségi vizsgálat során kiderült, hogy fagyállót tartalmazhatott. Az ismerős szerint ez volt a tragédia kulcsa.
Senki sem akarta elhinni, hogy a lány öngyilkos lett. Várni kellett a rendőrségre, hogy megvizsgálják a testet. Én úgy tudom, hogy nemrég kiderült: valóban fagyállót vitt magával Niki. Az volt a palackban
– mondta a család egyik közeli barátja a Borsnak.
Az ismerős arról is beszélt, hogy ez a család életében már egyszer megtörtént:
Az édesapja is ugyanígy lett öngyilkos, ő is fagyállóval. Azt is megtudtam, hogy elvileg a rendőrségnek van felvétele arról, hogy Niki megveszi a fagyállót. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében
– tette hozzá.
A rendőrség a hírek szerint kizárta az idegenkezűséget, és közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06(80)820-111 telefonszámot, ahol a szakemberek éjjel-nappal elérhetők.
