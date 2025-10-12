Kilenc napja nincs hír a tanárról, aki ott tűnhetett el, ahol Kaszás Nikolett holttestét megtalálták

Az Origo beszámolója szerint Miklovicz András 55 éves matematikatanár október 3-án együtt ebédelt az édesanyjával, majd azt mondta, tanítani megy, azóta nem adott életjelet magáról. A police.hu adatbázisában eltűnt személyként szerepel a középkorú budapesti férfi, akinek a megtalált telefonjából kiderült, hogy a Pilis irányába vásárolt magának egy buszjegyet az eltűnése napján. Az Index arról írt, hogy Miklovicz András nagyon szeretett túrázni, a családja, a rendőrség és a speciális kutató-mentők is nyomoznak utána. Mint ismert, szeptember 28-án a Pilisben találták meg az akkor már 3 hete eltűnt személyként keresett Kaszás Nikolett holttestét.

Miklovicz Andrásnak feltehetően ugyanazon a környéken veszett nyoma, ahol megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Fotó: police.hu

Miklovicz András a nyáron már megpróbált öngyilkos lenni

Az Eltűnt emberekért - megoszthatod Facebook-csoportban közzétett bejegyzés szerint Miklovicz András az eltűnésekor szürke sportcipőt, fekete nadrágot, kék pólót, zöld melegítőfelsőt, zöld steppelt pufimellényt és baseballsapkát viselt. Az eltűnt személy körülbelül 170 centiméter magas, kopasz, barna szeme és őszülő borostája van. A posztban azt kérik, aki látja valahol a férfit, értesítse a rendőrséget a +36 (1) 461-8150-es vagy a +36 (30) 984-6816-os telefonszámon, vagy 112-es általános segélyhívón.

A családja és barátai, ismerősei számára aggodalomra ad okot, hogy Miklovicz András idén augusztusban már megpróbált véget vetni az életének a Pilisben. Akkor a hatóságok még időben rátaláltak, ezúttal azonban lassan tíz napja nincs róla semmi hír, ami az 55 éves matematikatanár eltűnésének tragikus végkimenetelét vetíti előre.

Ugyanezen a környéken találták meg Kaszás Nikolett holttestét

Ahogyan többször is beszámoltunk róla, szeptember 7-én szintén a Pilisben veszett nyoma a 27 éves Kaszás Nikolettnek, akinek a holttestét szeptember 28-án találták meg. A 27 éves nő eltűnésével és halálával kapcsolatban több téves információ és találgatás is elterjedt a közösségi médiában, de ezeket a nyomozást vezető rendőr cáfolta. A jelenlegi hivatalos információk szerint az a legvalószínűbb, hogy Kaszás Nikolett önkezűleg vetett véget az életének.