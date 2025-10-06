1 órája
Kaszás Nikolett megrendítő halála: a mentőkutyás vezető szívszorító nyilatkozatot tett
Gyakran mentőkutyások keresik az eltűnt személyeket, legutóbb Kaszás Nikolett után is ők kutattak. A HUNOR állami mentőszervezet kutyás egysége rendkívül felkészült, és nemcsak a hazai kereséseken, hanem nemzetközi katasztrófák helyszínein is részt vesznek.
„Mindig az motivál minket, hogy bárhogyan is, de megtaláljuk és visszaadjuk a szeretteiknek az eltűnt személyt” – mondta Leczki Sarolta, a Fővárosi Mentőkutyás Szolgálat vezetője a Borsnak. Tapasztalataik szerint minden eset más és különleges felkészültséget igényel, a mentőkutyások kitartása és képességeik azonban kulcsfontosságúak az életek megmentésében. Ő ott volt, amikor Kaszás Nikolett holtteste előkerült. A vele készült interjút a Bors oldalán olvashatják.
Kaszás Nikolett tragédiája: a keresés részletei
Ahogy arról korábban a veol is beszámolt, a 27 éves nő holttestét Pilisszentlászló környékén találták meg. Kaszás Nikolett túrázni indult, ám nem tért vissza budapesti albérletébe. A keresésben több száz önkéntes vett részt, és végül egy kutyás egység bukkant rá.
A kutatómentők rátaláltak a fiatal lány holttestére. A megtalálás kapcsán a keresésben részt vevő egyik szemtanú is megszólalt. A Pilisben több száz önkéntes és szakértői csoport vett részt a keresésben, hogy átfésüljék a szóba jöhető területet. Szeptember 28-án körülbelül 300 önkéntest indítottak útnak a lehetséges helyszíneken, 40–50 fős csoportokra osztva. Néhány óra elteltével a kutyás csapat már rátalált Nikolett holttestére.
A keresésben részt vevő szemtanú elmondta, hogy a lányra egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze bukkantak a kutyás kutatómentők:
„A terület szektorokra volt bontva, mindegyiknek neve van. Én például az E szektorban voltam. Rádión érkezett az információ, hogy valakit találtak a B szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást, és a rendőrök a helyszínre érkeztek” – mesélte a szemtanú.
Kaszás Nikolettet három héten át intenzíven keresték a rendőrség, az önkéntesek és a kutató-mentő szakemberek a Pilis és a Visegrádi-hegység területén. A fiatal nő holttestét a túraúttól mintegy 200 méterre, a bokrok között találták meg. Az ügy nem hagyja nyugodni a lány ismerőseit. A lány családja és barátai nem képesek elfogadni az öngyilkosság lehetőségét. Tragédiája születésnapja után néhány nappal következett be, ami a hozzátartozók számára még érthetetlenebbé teszi az eseményeket. „Mindenki értetlenül áll a halála előtt. Nem tudjuk elhinni, hogy öngyilkos lett volna” – mondta egyik közeli barátnője.
