Kaszás Nikolett megrendítő halála: a mentőkutyás vezető szívszorító nyilatkozatot tett

„Mindig az motivál minket, hogy bárhogyan is, de megtaláljuk és visszaadjuk a szeretteiknek az eltűnt személyt” – mondta Leczki Sarolta, a Fővárosi Mentőkutyás Szolgálat vezetője a Borsnak. Tapasztalataik szerint minden eset más és különleges felkészültséget igényel, a mentőkutyások kitartása és képességeik azonban kulcsfontosságúak az életek megmentésében. Ő ott volt, amikor Kaszás Nikolett holtteste előkerült. A vele készült interjút a Bors oldalán olvashatják.

Kaszás Nikolettet sokan keresték, és a széleskörű összefogásnak köszönhetően találták meg a holttestét

Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett tragédiája: a keresés részletei

Ahogy arról korábban a veol is beszámolt, a 27 éves nő holttestét Pilisszentlászló környékén találták meg. Kaszás Nikolett túrázni indult, ám nem tért vissza budapesti albérletébe. A keresésben több száz önkéntes vett részt, és végül egy kutyás egység bukkant rá.

A kutatómentők rátaláltak a fiatal lány holttestére. A megtalálás kapcsán a keresésben részt vevő egyik szemtanú is megszólalt. A Pilisben több száz önkéntes és szakértői csoport vett részt a keresésben, hogy átfésüljék a szóba jöhető területet. Szeptember 28-án körülbelül 300 önkéntest indítottak útnak a lehetséges helyszíneken, 40–50 fős csoportokra osztva. Néhány óra elteltével a kutyás csapat már rátalált Nikolett holttestére.