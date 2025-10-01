október 1., szerda

Új fordulat várható az ügyben?

2 órája

Ezek lehettek Kaszás Nikolett utolsó szavai – megszólalt egy túrázó, aki eltűnése előtt beszélt vele a Pilisben

Új megvilágításba helyezi Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnését és halálát egy túrázó beszámolója, aki azt állítja, az utolsók között látta élve a 27 éves nőt és néhány szót váltott is vele a Pilisben. A rendőrség szűkszavú tájékoztatásából és sajtóhírekből arra lehetett következtetni, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett, azonban ezt kétségbe vonja az eltűnése előtt vele találkozó túrázó.

Veol.hu

A szeptember 28-án holtan megtalált Kaszás Nikolett ügyében a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálesetet. Ebből arra lehet következtetni, hogy öngyilkosságként kezelik az ügyet, és ilyen információk jutottak a TV2 Tények és a Bors birtokába is. A Tények szerint a holttest mellett több olyan tárgyat is találtak, amelyek arra is utalhatnak, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett. A Borsnak pedig a kutatásban részt vevő egyik önkéntes ezt nyilatkozta: "Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe."

Több nyom is arra utal, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el
Több nyom is arra utal, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el, de ezt kétségbe vonja egy túrázó beszámolója
Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Kaszás Nikolett rejtélyes halála: sokan kétségbe vonják az öngyilkosságot

A közösségi médiában sokakat foglalkoztat Kaszás Nikolett rejtélyes halálesete, a Redditen többen azt írták, nem tudják elképzelni a fiatal nőről, hogy öngyilkos lett. Többen felhívták a figyelmet egy túrázó beszámolójára, aki azt állítja, az utolsó között látta élve a 27 éves nőt és néhány szót váltott is vele. A túrázó azt írta, meggyőződése, hogy Kaszás Nikolett nem követett el öngyilkosságot, és közzétett egy részletet a rövid beszélgetésükből:

– Hogyhogy egyedül kirándul? – kérdeztem tőle, amikor elhaladt mellettünk egy hat-hét fős fiatalokból álló túrázócsapat.

– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta és továbbindult.

A túrázó a beszámolójában megemlíti, hogy Kaszás Nikolett a Spartacus-ösvényen szeretett volna kirándulni, és ő maga biztos benne, hogy nem a halálát kereste azon az ösvényen.

Minden fontos infó az ügyről egy helyen

A rendőrség, az önkéntesek és a kutató-mentő szakemberek három héten át intenzíven keresték közösen Kaszás Nikolettet a Visegrádi-hegységben. Vasárnap óta tudjuk, hogy a fiatal nő meghalt. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, mi történt a három hét alatt, és mit lehet tudni Kaszás Nikolett tragédiájáról:

 

