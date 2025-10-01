30 perce
Ezek lehettek Kaszás Nikolett utolsó szavai – megszólalt egy túrázó, aki eltűnése előtt beszélt vele a Pilisben
Új megvilágításba helyezi Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnését és halálát egy túrázó beszámolója, aki azt állítja, az utolsók között látta élve a 27 éves nőt és néhány szót váltott is vele a Pilisben. A rendőrség szűkszavú tájékoztatásából és sajtóhírekből arra lehetett következtetni, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett, azonban ezt kétségbe vonja az eltűnése előtt vele találkozó túrázó.
A szeptember 28-án holtan megtalált Kaszás Nikolett ügyében a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálesetet. Ebből arra lehet következtetni, hogy öngyilkosságként kezelik az ügyet, és ilyen információk jutottak a TV2 Tények és a Bors birtokába is. A Tények szerint a holttest mellett több olyan tárgyat is találtak, amelyek arra is utalhatnak, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett. A Borsnak pedig a kutatásban részt vevő egyik önkéntes ezt nyilatkozta: "Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe."
Kaszás Nikolett rejtélyes halála: sokan kétségbe vonják az öngyilkosságot
A közösségi médiában sokakat foglalkoztat Kaszás Nikolett rejtélyes halálesete, a Redditen többen azt írták, nem tudják elképzelni a fiatal nőről, hogy öngyilkos lett. Többen felhívták a figyelmet egy túrázó beszámolójára, aki azt állítja, az utolsó között látta élve a 27 éves nőt és néhány szót váltott is vele. A túrázó azt írta, meggyőződése, hogy Kaszás Nikolett nem követett el öngyilkosságot, és közzétett egy részletet a rövid beszélgetésükből:
– Hogyhogy egyedül kirándul? – kérdeztem tőle, amikor elhaladt mellettünk egy hat-hét fős fiatalokból álló túrázócsapat.
– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta és továbbindult.
A túrázó a beszámolójában megemlíti, hogy Kaszás Nikolett a Spartacus-ösvényen szeretett volna kirándulni, és ő maga biztos benne, hogy nem a halálát kereste azon az ösvényen.
