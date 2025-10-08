október 8., szerda

Itt a válasz a sokakat foglalkoztató kérdésekre

1 órája

Kaszás Nikolett halála: megszólalt a nyomozást vezető rendőr, megfejtették a nagy rejtélyt

Címkék#eltűnt fiatal személy#eltűnt túrázó#eltűnt

Kaszás Nikolett eltűnése, majd holttestének megtalálása után számos téves információ terjedt el a közösségi médiában, ami összeesküvés-elméletek terjedéséhez és gyanús körülmények emlegetéséhez vezetett az ügyet követőek és az azzal kapcsolatos hírekhez hozzászólók körében. A nyomozást vezető rendőr százados és a kutatásban részt vevő mentőszolgálat-vezető most megválaszolja a legfontosabb nyitott kérdéseket Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban.

Veol.hu

A szeptember 28-án holtan megtalált Kaszás Nikolett ügyében a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálesetet. Ebből arra lehet következtetni, hogy öngyilkosságként kezelik az ügyet, és ilyen információk jutottak a TV2 Tények és a Bors birtokába is. Ugyanakkor az ismerősei azt nyilatkozták, nem tudják elképezni, hogy Nikolett önkezűleg vetett véget az életének. Mostanra kiderült, a 27 éves nő fagyállót vitt magával, amikor túrázni indult szeptember 7-én a Pilisbe. A rendőrségnek videófelvétele van arról, hogy Kaszás Nikolett megvásárolja a fagyállót, egy ismerőse pedig elárulta, hogy a nő édesapja korábban ugyanígy lett öngyilkos.

Kaszás Nikolettet sokan keresték, és a széleskörű összefogásnak köszönhetően találták meg a holttestét.
Kaszás Nikolettet sokan keresték, és a széleskörű összefogásnak köszönhetően találták meg a holttestét
Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett tragédiája: téves információkból fakadó "rejtélyek"

Az Origo rámutatott: Kaszás Nikolett eltűnése után másfél nappal az ügyet szokatlan módon a rendőrség életvédelmi alosztálya vette át, ezzel elindítva a találgatásokat egy esetleges gyilkosságról. A nyomozást vezető Szépvölgyi Ádám rendőr százados a Hír TV Riasztás című műsorának legújabb adásában tisztázta, hogy az életvédelmi alosztály azért vette át az ügyet, hogy egy esetlegesen felmerülő bűncselekmény gyanújára azonnal tudjanak reagálni. A százados elismerte, hogy Kaszás Nikolett telefonjának cellainformációiban voltak kisebb ellentmondások, és ezek a nehezen értelmezhető adatok csapódtak le úgy a közösségi médiában, hogy azt feltételezték, az utolsó üzeneteket nem is a lány, vagy nem a saját mobiljáról küldte. A nyomozó hangsúlyozta: a rendőrség álláspontja szerint az üzeneteket igenis Nikolett küldte, saját készülékéről.

A rendőrség szerint a tanúmeghallgatások és a tények elemzése alapján valószínűsíthető, hogy Kaszás Nikolett lelki nehézségekkel küzdött. Szépvölgyi Ádám azt mondta, a 27 éves nő már valószínűleg az eltűnése bejelentésének pillanatában sem élt. Habár az eljárás még folyamatban van a szakértők már most megerősítik: a cellainformációk technikai anomáliái ellenére bűncselekmény és idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A rendőrség hamarosan nyilvánosságra hoz minden adatot, ami minden kételyt eloszlat Kaszás Nikolett tragikus halálával kapcsolatban.

További információk olvashatóak az Origo cikkében, ITT. Ha kíváncsi az ügy további részleteire, akkor kövesse a Riasztás műsorát szerdán 22:30-tól a HírTV-n!

Egy sümegi férfi furcsa állításai

Korábban nagy felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy sümegi férfi, aki azt állította, ő maga ölte meg Kaszás Nikolettet. "Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána" - többek között ezt írta az interneten Kaszás Nikolett körözési fényképeihez H. Ádám. A sümegi férfi az eltűnéssel és a körözéssel kapcsolatos számos online cikk hozzászólásai között arról írt, hogy szerelmi viszonyban volt a fiatal nővel, és végzett vele. „Nem értitek, Niki halott!” – írta az állítólagos gyilkos a közösségi médiában.

Ugyanakkor nem árt tudni, hogy H. Ádám nem ismeretlen a rendőrök előtt, mert korábban eljárás indult ellene többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt. Akkor a sümegi férfi más-más néven profilokat hozott létre, majd ezekkel közel 60 valótlan bejelentést tett többek között a Veszprém vármegyei főügyészségre és a rendőrségre. Az egyik ilyen bejelentésben azt állította, hogy fegyverrel tartja rettegésben a szüleit. Tehát többször előfordult már, hogy erőszakos képzelgéseit valós tényként közölte mások előtt.

Azóta a rendőrség tisztázta H. Ádám állításait, és egyértelműen közölték, hogy a sümegi férfinak nincs köze Kaszás Nikolett halálához.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
