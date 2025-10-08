Kaszás Nikolett halála: megszólalt a nyomozást vezető rendőr, megfejtették a nagy rejtélyt

A szeptember 28-án holtan megtalált Kaszás Nikolett ügyében a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálesetet. Ebből arra lehet következtetni, hogy öngyilkosságként kezelik az ügyet, és ilyen információk jutottak a TV2 Tények és a Bors birtokába is. Ugyanakkor az ismerősei azt nyilatkozták, nem tudják elképezni, hogy Nikolett önkezűleg vetett véget az életének. Mostanra kiderült, a 27 éves nő fagyállót vitt magával, amikor túrázni indult szeptember 7-én a Pilisbe. A rendőrségnek videófelvétele van arról, hogy Kaszás Nikolett megvásárolja a fagyállót, egy ismerőse pedig elárulta, hogy a nő édesapja korábban ugyanígy lett öngyilkos.

Kaszás Nikolettet sokan keresték, és a széleskörű összefogásnak köszönhetően találták meg a holttestét

Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett tragédiája: téves információkból fakadó "rejtélyek"

Az Origo rámutatott: Kaszás Nikolett eltűnése után másfél nappal az ügyet szokatlan módon a rendőrség életvédelmi alosztálya vette át, ezzel elindítva a találgatásokat egy esetleges gyilkosságról. A nyomozást vezető Szépvölgyi Ádám rendőr százados a Hír TV Riasztás című műsorának legújabb adásában tisztázta, hogy az életvédelmi alosztály azért vette át az ügyet, hogy egy esetlegesen felmerülő bűncselekmény gyanújára azonnal tudjanak reagálni. A százados elismerte, hogy Kaszás Nikolett telefonjának cellainformációiban voltak kisebb ellentmondások, és ezek a nehezen értelmezhető adatok csapódtak le úgy a közösségi médiában, hogy azt feltételezték, az utolsó üzeneteket nem is a lány, vagy nem a saját mobiljáról küldte. A nyomozó hangsúlyozta: a rendőrség álláspontja szerint az üzeneteket igenis Nikolett küldte, saját készülékéről.

A rendőrség szerint a tanúmeghallgatások és a tények elemzése alapján valószínűsíthető, hogy Kaszás Nikolett lelki nehézségekkel küzdött. Szépvölgyi Ádám azt mondta, a 27 éves nő már valószínűleg az eltűnése bejelentésének pillanatában sem élt. Habár az eljárás még folyamatban van a szakértők már most megerősítik: a cellainformációk technikai anomáliái ellenére bűncselekmény és idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A rendőrség hamarosan nyilvánosságra hoz minden adatot, ami minden kételyt eloszlat Kaszás Nikolett tragikus halálával kapcsolatban.