Elismerésekben részesítették megyénk katasztrófavédelmi munkatársait

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Milovánovics Milán tűzoltó zászlóst, az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlésén elismertek

Fotó: dr. Lóderer Éva tűzoltó őrnagy

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megemlékezett október 23-ról

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlésen a megemlékezés mellett elismerések átadására is sor került. A megemlékező gondolatok mellett az 1956. októberi eseményeket bemutató rövidfilmet tekintették meg az állománygyűlés résztvevői.

A rendezvényen dr. Csillag István tűzoltó ezredes, vármegyei igazgató elismeréseket adott át a kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:

Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadója, szóvivője

Geiger Máté tűzoltó hadnagy, az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka

Somogyi Krisztián tűzoltó törzsőrmester, a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője, valamint

Nagy Péter tűzoltó főtörzsőrmester, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság referense, műveletirányító részére.

Az ünnepi megemlékezés a Szózat hangjaival zárult – írja a veszprem.katasztrofavedelem.hu.