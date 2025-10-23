1 órája
Elismerésekben részesítették megyénk katasztrófavédelmi munkatársait
Idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya. A tárca október 21-én délelőtt, valamint a katasztrófavédelem délután megtartott megemlékezésén elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Milovánovics Milán tűzoltó zászlóst, az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megemlékezett október 23-ról
A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlésen a megemlékezés mellett elismerések átadására is sor került. A megemlékező gondolatok mellett az 1956. októberi eseményeket bemutató rövidfilmet tekintették meg az állománygyűlés résztvevői.
A rendezvényen dr. Csillag István tűzoltó ezredes, vármegyei igazgató elismeréseket adott át a kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:
- Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadója, szóvivője
- Geiger Máté tűzoltó hadnagy, az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka
- Somogyi Krisztián tűzoltó törzsőrmester, a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője, valamint
- Nagy Péter tűzoltó főtörzsőrmester, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság referense, műveletirányító részére.
Az ünnepi megemlékezés a Szózat hangjaival zárult – írja a veszprem.katasztrofavedelem.hu.