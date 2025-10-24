Mentőhelikoptert kellett hívni a nemeshanyi balesethez, gyermek is a sérültek között

Ahogyan korábbi cikkünkben is megírtuk, a baleset során egy ember beszorult a kerítésnek ütközött személyautóba, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az Ajkamentők Facebook-oldalára feltett fotók jól mutatják az ütközés erejét.

Kerítésnek ütközött autó: a sofőrt súlyos állapotban mentőhelikopter vitte kórházba

Forrás: Facebook/Ajkamentők

Súlyos sérült a kerítésnek ütközött autóban

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nemeshanyi eset helyszínére több egységet, köztük mentőhelikoptereket is riasztottak. Bajtársaik egy férfit súlyos sérülésekkel légi úton, míg egy nőt és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.