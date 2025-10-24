október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beszorult autó

5 órája

Mentőhelikoptert kellett hívni a nemeshanyi balesethez, gyermek is a sérültek között

Címkék#baleset#Ajkamentő#Országos Mentőszolgálat

Csütörtökön Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó egy fa és a kerítés közé szorult, a helyszíne mentőhelikopter is érkezett.

Veol.hu

Ahogyan korábbi cikkünkben is megírtuk, a baleset során egy ember beszorult a kerítésnek ütközött személyautóba, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az Ajkamentők Facebook-oldalára feltett fotók jól mutatják az ütközés erejét.

Kerítésnek ütközött autó: a sofőrt súlyos állapotban mentőhelikopter vitte kórházba Forrás: Facebook/Ajkamentők
Kerítésnek ütközött autó: a sofőrt  súlyos állapotban mentőhelikopter vitte kórházba
Forrás: Facebook/Ajkamentők

Súlyos sérült a kerítésnek ütközött autóban 

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nemeshanyi eset helyszínére több egységet, köztük mentőhelikoptereket is riasztottak. Bajtársaik egy férfit súlyos sérülésekkel légi úton, míg egy nőt és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

Több baleset történt csütörtökön

 Megyénkben sajnos több baleset történt csütörtökön. Reggel a monoszlói elágazásnál egy személyautó lesodródott az útról és az árokba borult, többen megsérültek.

Balatonfüreden, a Lapostelki és Bajcsy utca kereszteződésében a baleset történt csütörtök délután két órakor, itt két személyautó karambolozott.

 

