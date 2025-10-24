5 órája
Mentőhelikoptert kellett hívni a nemeshanyi balesethez, gyermek is a sérültek között
Csütörtökön Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó egy fa és a kerítés közé szorult, a helyszíne mentőhelikopter is érkezett.
Ahogyan korábbi cikkünkben is megírtuk, a baleset során egy ember beszorult a kerítésnek ütközött személyautóba, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az Ajkamentők Facebook-oldalára feltett fotók jól mutatják az ütközés erejét.
Súlyos sérült a kerítésnek ütközött autóban
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nemeshanyi eset helyszínére több egységet, köztük mentőhelikoptereket is riasztottak. Bajtársaik egy férfit súlyos sérülésekkel légi úton, míg egy nőt és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.
Több baleset történt csütörtökön
Megyénkben sajnos több baleset történt csütörtökön. Reggel a monoszlói elágazásnál egy személyautó lesodródott az útról és az árokba borult, többen megsérültek.
Balatonfüreden, a Lapostelki és Bajcsy utca kereszteződésében a baleset történt csütörtök délután két órakor, itt két személyautó karambolozott.
