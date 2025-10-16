Egy bakonyi faluban késsel fenyegetőzött az elhagyott férfi

Bejelentés érkezett október 13-án délután, hogy a Veszprém környéki településen egy férfi késsel fenyegette meg volt élettársa új párját – írja a police.hu.

Egy Veszprém környéki településen egy férfi késsel fenyegette meg a másikat

Fotó: Shutterstock

Késsel fenyegetett a férfi

A 49 éves zirci lakos életveszélyesen megfenyegette a másikat, nyomatékul még egy kést is kézbe vett a vita hevében, ám azt végül volt élettársának kérésére letette. Azonban még a rendőrök kiérkezésekor is folytatta az erőszakos viselkedést, ezért elfogták, majd őrizetbe vették. Zaklatás miatt folyik ellene a nyomozás.

Ismét a szerelem volt a vita oka

Korábban egy tapolcai esetről írtunk, melynek szereplője szintén két férfi, akik régóta rossz viszonyban voltak egymással. Egy társasházban éltek, személyes ellentétük pedig kis híján késelésbe torkollott. Ennek oka, hogy a sértett évekkel korábban – még a vádlott házassága idején – szexuális kapcsolatot létesített a vádlott néhai feleségével. A felszarvazott férfi emiatt meg akarta ölni haragosát egy 19 cm-es késsel, miután haragosa hazaért a kutyasétáltatásból. Az emberölést végül a társasház közös képviselője és a szomszédok akadályozták meg. Az emberölésre készülő ittas férfi végül megnyugodott, majd megköszönte a lakóknak, hogy nem hagyták, hogy „hülyeséget csináljon”.