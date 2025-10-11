Súlyos közlekedési baleset
Két autó karambolozott Pápán, az egyik árokba csapódott
A rendőrök, a tűzoltók és a mentők segítségére is szükség volt Pápán, miután a Csillag utcában két személyautó összeütközött szombaton délután.
A karambol következtében az egyik jármű az út menti árokba hajtott, míg a másik az úttesten maradt, forgalmi akadályt okozva.
A helyszínre riasztott pápai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és segédkeztek a terület biztosításában. A rendőrség és a mentők is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon a forgalom akadályozott, a közlekedők torlódásra számíthatnak, amíg a mentés és a helyszínelés tart - közölte a katasztrófavédelem.
