Két autó karambolozott Pápán, az egyik árokba csapódott

A karambol következtében az egyik jármű az út menti árokba hajtott, míg a másik az úttesten maradt, forgalmi akadályt okozva.

Forrás: KATVÉD

A helyszínre riasztott pápai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és segédkeztek a terület biztosításában. A rendőrség és a mentők is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon a forgalom akadályozott, a közlekedők torlódásra számíthatnak, amíg a mentés és a helyszínelés tart - közölte a katasztrófavédelem.