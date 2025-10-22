Kigyulladt autóhoz riasztották a veszprémi tűzoltókat

A tűzoltók a helyszínre érkezve két vízsugárral kezdték meg az oltást, és rövid időn belül sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna. Az eset idején az autóban nem tartózkodott senki, így személyi sérülés nem történt.

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.