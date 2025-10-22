október 22., szerda

Két vízsugárral oltották

2 órája

Kigyulladt autóhoz riasztották a veszprémi tűzoltókat

Címkék#tűzeset#Baláca sor#gépkocsi

Szerdán este tűzesethez riasztották a veszprémi hivatásos tűzoltókat: egy gépkocsi gyulladt ki a Baláca soron – közölte a katasztrófavédelem.

A tűzoltók a helyszínre érkezve két vízsugárral kezdték meg az oltást, és rövid időn belül sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna. Az eset idején az autóban nem tartózkodott senki, így személyi sérülés nem történt.

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

 

