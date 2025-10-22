Két vízsugárral oltották
2 órája
Kigyulladt autóhoz riasztották a veszprémi tűzoltókat
Szerdán este tűzesethez riasztották a veszprémi hivatásos tűzoltókat: egy gépkocsi gyulladt ki a Baláca soron – közölte a katasztrófavédelem.
A tűzoltók a helyszínre érkezve két vízsugárral kezdték meg az oltást, és rövid időn belül sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna. Az eset idején az autóban nem tartózkodott senki, így személyi sérülés nem történt.
A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre