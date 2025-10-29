1 órája
Lángoló autót került ki a sofőr Veszprémben, ekkor történt az óriási baj
Egymást érték a szerencsétlenségek Veszprémben kedd este. A tűzoltók még a kigyulladt autó felcsapó lángjait oltották, amikor újabb baj történt, méghozzá a szemük láttára.
Égett egy személygépkocsi motortere Veszprémben, a József Attila utcában. A kigyulladt autóból sűrű füst gomolygott, amikor a járókelők értesítették a tűzoltókat, ám a baj ezzel nem ért véget.
Kigyulladt autó Veszprémben
Egy másik esethez tartó speciális, úgynevezett magasból mentő, veszprémi tűzoltójármű legénysége vette észre a lángoló kocsit, és azonnal megkezdte az oltást kézi poroltóval. Néhány perccel később a kiérkező tűzoltófecskendő egysége vízsugárral folytatta a munkát, és rövid időn belül sikerült megfékezni a lángokat – olvasható a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójában. A tűzoltók az utca forgalmát részben lezárva dolgoztak, hogy megakadályozzák az autótűz továbbterjedését.
Az oltás közben azonban jött a fordulat: a helyszínt kikerülni próbáló egyik autós az út szélén megcsúszott, és az árokba sodródott, és az oldalára borult. A balesetett szenvedett kocsit végül a tűzoltók kézi erővel, csörlő segítségével emelték vissza az úttestre. A tűz keletkezésének okait még vizsgálják, de valószínűleg műszaki hiba okozta a balesetet. A József Attila utcában az oltás és a mentés idejére forgalomkorlátozást vezettek be, a helyszínt az éjszaka folyamán takarították fel.
A kigyulladt autó sofőrje, aki egyedül utazott, még időben ki tudott szállni, így nem sérült meg, de a jármű motortere teljesen kiégett. A felborult autó vezetője, aki szintén egyedül utazott, ugyancsak sérülések nélkül megúszta a balesetet.
Kigyulladt autóhoz riasztották a veszprémi tűzoltókat
Kigyulladt autó a Baláca soron is
Október 22-én este szintén tűzesethez riasztották a veszprémi tűzoltókat: egy gépkocsi gyulladt ki a Baláca soron. A helyszínre érkezve az egységek két vízsugárral kezdték meg az oltást, és rövid időn belül megfékezték a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna. Személyi sérülés akkor sem történt, az autóban senki sem tartózkodott. A tűz keletkezésének okát azóta is vizsgálják.
Tapolcán munkagépek is veszélyben voltak
Szeptember elején a tapolcai tűzesetnél, a Dózsa György úton gyulladt ki egy furgon, amelynek rakterében elektromos és benzinmotoros kisgépek, valamint több üzemanyagkanna is volt. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság gyorsbeavatkozó sugarával sikerült megfékezni a lángokat, mielőtt a tűz robbanáshoz vezetett volna. A kár így is jelentős volt.
Sümegen is autótűz miatt vonultak
Augusztus végén Sümegen, az Árpád utcában kapott lángra egy személygépkocsi. A város önkormányzati tűzoltói két vízsugárral oltották el a sümegi tüzet, majd visszahűtötték a járművet. Az eset során senki sem sérült meg, de a gépkocsi jelentős károkat szenvedett.
A rendszeres karbantartás, a motortér tisztán tartása és az elektromos rendszer ellenőrzése kiemelten fontos a szakemberek szerint. Egy kéznél lévő porral oltó pedig sok esetben megakadályozhatja az autótüzeket.