Lángoló autót került ki a sofőr Veszprémben, ekkor történt az óriási baj

Égett egy személygépkocsi motortere Veszprémben, a József Attila utcában. A kigyulladt autóból sűrű füst gomolygott, amikor a járókelők értesítették a tűzoltókat, ám a baj ezzel nem ért véget.

Kedd este egy kigyulladt autót mentettek a tűzoltók Veszprémben, amikor dermesztő fordulat következett be /illusztráció/

Forrás: Archív

Kigyulladt autó Veszprémben

Egy másik esethez tartó speciális, úgynevezett magasból mentő, veszprémi tűzoltójármű legénysége vette észre a lángoló kocsit, és azonnal megkezdte az oltást kézi poroltóval. Néhány perccel később a kiérkező tűzoltófecskendő egysége vízsugárral folytatta a munkát, és rövid időn belül sikerült megfékezni a lángokat – olvasható a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójában. A tűzoltók az utca forgalmát részben lezárva dolgoztak, hogy megakadályozzák az autótűz továbbterjedését.

Az oltás közben azonban jött a fordulat: a helyszínt kikerülni próbáló egyik autós az út szélén megcsúszott, és az árokba sodródott, és az oldalára borult. A balesetett szenvedett kocsit végül a tűzoltók kézi erővel, csörlő segítségével emelték vissza az úttestre. A tűz keletkezésének okait még vizsgálják, de valószínűleg műszaki hiba okozta a balesetet. A József Attila utcában az oltás és a mentés idejére forgalomkorlátozást vezettek be, a helyszínt az éjszaka folyamán takarították fel.